Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xử phạt tài xế xe biển xanh chở cành đào che lấp biển số

14-02-2026 - 15:39 PM | Xã hội

Từ phản ánh của người dân, lực lượng CSGT đã xác minh, lập biên bản xử phạt tài xế xe biển xanh 23 triệu đồng do chở cành đào che lấp biển số.

Xử phạt tài xế xe biển xanh chở cành đào che lấp biển số- Ảnh 1.

Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội.

Từ phản ánh của người dân tới đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, và qua thông tin trên mạng xã hội về việc ô tô biển xanh 80A-062.XX, vi phạm quy định khi tham gia giao thông, Đội Khai thác, xử lý vi phạm- Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số, Cục CSGT đã tổ chức xác minh.

Qua đó xác định vào hồi 16h ngày 13/2, tại đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội, xe ô tô biển số 80A062.XX (nền xanh, chữ trắng) gắn biển số xe bị che lấp.

Tra cứu hệ thống đăng ký xe, Cục CSGT đã ra thông báo số 26-0000003 /TB ngày 13/02/2026; đồng thời cử tổ công tác trực tiếp xác minh, làm rõ.

Qua đó xác định người điều khiển là anh N.T.T - lái xe thuộc Đội xe của Văn phòng một cơ quan Trung ương.

Xử phạt tài xế xe biển xanh chở cành đào che lấp biển số- Ảnh 2.

Nam tài xế làm việc với CSGT.

Ngày 14/2, lái xe N.T.T đã đến trụ sở Cục Cảnh sát giao thông làm việc. Cán bộ CSGT đã lập biên bản làm việc với lái xe đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm điều khiển xe 80A062.xx gắn biển số bị che lấp. Mức tiền phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ mà tất cả người dân cần biết

Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ mà tất cả người dân cần biết Nổi bật

Khám xét Công ty cổ phần dược BMP, bắt Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hải Yến SN 1980

Khám xét Công ty cổ phần dược BMP, bắt Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hải Yến SN 1980 Nổi bật

Cận cảnh cao tốc hơn 20.000 tỷ bất ngờ tạm dừng thông xe trong dịp Tết

Cận cảnh cao tốc hơn 20.000 tỷ bất ngờ tạm dừng thông xe trong dịp Tết

14:22 , 14/02/2026
CSGT TPHCM lưu ý người dân lái xe về quê ăn Tết

CSGT TPHCM lưu ý người dân lái xe về quê ăn Tết

13:44 , 14/02/2026
Chung một khát vọng vươn mình, chung một sứ mệnh phụng sự

Chung một khát vọng vươn mình, chung một sứ mệnh phụng sự

13:04 , 14/02/2026
Bắt tạm giam, kiểm tra nơi ở của Hoàng Đình Đạt

Bắt tạm giam, kiểm tra nơi ở của Hoàng Đình Đạt

12:35 , 14/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên