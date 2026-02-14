Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam, kiểm tra nơi ở của Hoàng Đình Đạt

14-02-2026 - 12:35 PM | Xã hội

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây mua bán, nấu cao hổ, bắt tạm giam 2 đối tượng.

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, nấu cao hổ trên địa bàn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Hoàng Đình Đạt (sinh năm 1974, trú tại xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa ) có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã , liên quan đến các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Bắt tạm giam, kiểm tra nơi ở của Hoàng Đình Đạt- Ảnh 1.

Cá thể hổ thuộc Nhóm IB là tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức xác minh, làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Đình Đạt thường xuyên thu mua động vật hoang dã, trong đó có các cá thể hổ, sau đó tổ chức nấu cao để bán kiếm lời bất chính.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như xây dựng hầm kín dưới nhà, lắp đặt cửa sắt kiên cố, hệ thống camera giám sát để theo dõi, cảnh giới.

Bắt tạm giam, kiểm tra nơi ở của Hoàng Đình Đạt- Ảnh 2.

Đối tượng Hoàng Đình Đạt mặc áo kẻ sọc màu đỏ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngày 11/2, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra nơi ở của Hoàng Đình Đạt. Tại khu vực hầm nhà đối tượng, lực lượng Công an phát hiện Đạt đang cất giữ 2 cá thể hổ đã được cấp đông cùng nhiều đồ vật, phương tiện là công cụ dùng để nấu cao. 

Quá trình làm việc ban đầu, Hoàng Đình Đạt khai nhận đã sử dụng mạng xã hội Zalo liên hệ với Nguyễn Doãn Sơn (sinh năm 1995, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa) để mua 2 cá thể hổ đã bỏ nội tạng, tổng trọng lượng gần 400kg, với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hoàng Đình Đạt về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. 

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệu tập Nguyễn Doãn Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Doãn Sơn khai nhận đã mua 2 cá thể hổ từ một người Lào tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh, sau đó vận chuyển về Thanh Hóa bán lại cho Hoàng Đình Đạt để kiếm lời.

Bắt tạm giam, kiểm tra nơi ở của Hoàng Đình Đạt- Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Doãn Sơn làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Doãn Sơn về cùng tội danh. 

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ mà tất cả người dân cần biết

Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ mà tất cả người dân cần biết Nổi bật

Khám xét Công ty cổ phần dược BMP, bắt Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hải Yến SN 1980

Khám xét Công ty cổ phần dược BMP, bắt Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hải Yến SN 1980 Nổi bật

Đường dây mại dâm "khủng" có hơn 800 tài xế taxi hoạt động thế nào?

Đường dây mại dâm "khủng" có hơn 800 tài xế taxi hoạt động thế nào?

12:07 , 14/02/2026
Công an thông báo khẩn tới tất cả những ai đã chuyển tiền vào số tài khoản này

Công an thông báo khẩn tới tất cả những ai đã chuyển tiền vào số tài khoản này

11:26 , 14/02/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Trường SN 2009

Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Trường SN 2009

10:44 , 14/02/2026
Tất cả người dân có thói quen mua vàng online chú ý: Đã có người phụ nữ mất 82 tỷ đồng

Tất cả người dân có thói quen mua vàng online chú ý: Đã có người phụ nữ mất 82 tỷ đồng

10:05 , 14/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên