Bắt tạm giam, kiểm tra nơi ở của Hoàng Đình Đạt

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, nấu cao hổ trên địa bàn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Hoàng Đình Đạt (sinh năm 1974, trú tại xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa ) có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã , liên quan đến các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cá thể hổ thuộc Nhóm IB là tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức xác minh, làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Đình Đạt thường xuyên thu mua động vật hoang dã, trong đó có các cá thể hổ, sau đó tổ chức nấu cao để bán kiếm lời bất chính.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như xây dựng hầm kín dưới nhà, lắp đặt cửa sắt kiên cố, hệ thống camera giám sát để theo dõi, cảnh giới.

Đối tượng Hoàng Đình Đạt mặc áo kẻ sọc màu đỏ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngày 11/2, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra nơi ở của Hoàng Đình Đạt. Tại khu vực hầm nhà đối tượng, lực lượng Công an phát hiện Đạt đang cất giữ 2 cá thể hổ đã được cấp đông cùng nhiều đồ vật, phương tiện là công cụ dùng để nấu cao.

Quá trình làm việc ban đầu, Hoàng Đình Đạt khai nhận đã sử dụng mạng xã hội Zalo liên hệ với Nguyễn Doãn Sơn (sinh năm 1995, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa) để mua 2 cá thể hổ đã bỏ nội tạng, tổng trọng lượng gần 400kg, với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hoàng Đình Đạt về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệu tập Nguyễn Doãn Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Doãn Sơn khai nhận đã mua 2 cá thể hổ từ một người Lào tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh, sau đó vận chuyển về Thanh Hóa bán lại cho Hoàng Đình Đạt để kiếm lời.

Đối tượng Nguyễn Doãn Sơn làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Doãn Sơn về cùng tội danh.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.