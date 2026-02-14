CSGT TPHCM lưu ý người dân lái xe về quê ăn Tết
Người dân cần chủ động kiểm tra kỹ phương tiện, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ... trước khi về quê.
Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhất là công nhân, người lao động tự điều khiển xe máy về quê sum họp gia đình và người dân đi chơi Tết.
Do lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến, quãng đường di chuyển dài, cùng tâm lý vội vàng là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Để việc về quê, vui chơi dịp Tết an toàn, người dân cần chủ động kiểm tra kỹ phương tiện, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, bố trí thời gian di chuyển hợp lý, tránh chạy xe khi mệt mỏi. Trong quá trình lưu thông, thường xuyên cập nhật tình hình để lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đi vào các khu vực ùn ứ, kẹt xe.
Khi tham gia giao thông, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật: đi đúng làn đường, tốc độ, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông; không phóng nhanh, vượt ẩu, không sử dụng ma túy, chất gây nghiện, kích thích thần kinh… Đặc biệt, không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia và luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.
Bên cạnh đó, cần chú ý điểm mù của xe tải, xe container, xe khách, giữ khoảng cách an toàn, luôn chú ý quan sát, nhất là các phương tiện đang dừng, đỗ; không vượt, chuyển hướng, chuyển làn khi không đảm bảo an toàn.
Đồng thời, quản lý, giáo dục con em mình, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển như: chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe hoặc đã sử dụng rượu, bia. Mỗi người hãy thể hiện văn hóa khi tham gia giao thông bằng thái độ nhường nhịn, bình tĩnh, giúp đỡ người khác, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân và cộng đồng.
5 lộ trình về miền Tây để tránh kẹt xe
Theo Phòng CSGT, để hạn chế ùn tắc, người dân hạn chế lưu thông qua đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1 trước đây), đoạn từ vòng xoay An Lạc về miền Tây.
1. Từ hướng ngã tư An Sương đi theo đường Lê Đức Anh - cầu vượt Hương Lộ 2 - rẽ phải vào Võ Trần Chí - đi thẳng đến cầu Chợ Đệm.
Trong đó, ô tô rẽ phải để lên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; xe máy rẽ trái tại ngã ba Bình Thuận, hướng về Bùi Thanh Khiết để ra Quốc lộ 1 cũ.
2. Từ Bến xe Miền Tây hoặc vòng xoay An Lạc đi theo đường Lê Khả Phiêu - rẽ phải Trần Đại Nghĩa - rẽ trái Nguyễn Cửu Phú - rẽ phải Nguyễn Hữu Trí (trong đó ô tô có thể rẽ phải tại Thế Lữ để ra Võ Trần Chí và lên cao tốc) - tiếp tục rẽ trái Bùi Thanh Khiết - rẽ phải Bình Thuận (Chợ Đệm) để lên cao tốc hoặc đi thẳng ra Quốc lộ 1 cũ.
3. Từ đường Võ Văn Kiệt hoặc vòng xoay An Lạc đi theo đường Lê Khả Phiêu - rẽ phải Hưng Nhơn - rẽ trái Nguyễn Cửu Phú, sau đó tiếp tục di chuyển theo lộ trình 2 để về miền Tây.
4. Từ khu vực Bình Dương, Củ Chi (cũ) các phương tiện đi theo tỉnh lộ 8 hướng Tây Ninh - tiếp tục DT823 - rẽ trái đường N2 - rẽ trái DT830 - rẽ phải DT824. Đến vòng xoay An Thạnh, đi thẳng khoảng 550 m rồi rẽ trái để lên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, hoặc đi thẳng DT824 để ra Quốc lộ 1.
5. Từ trung tâm TPHCM hoặc TP Thủ Đức (cũ) đi theo các trục kết nối Nguyễn Văn Linh như Võ Chí Công, Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt, Dương Bá Trạc, đường 9A (khu dân cư Trung Sơn), Phạm Hùng, Quốc lộ 50…
Từ đây ra Nguyễn Văn Linh - vòng xoay Nguyễn Văn Linh - Lê Khả Phiêu, tiếp tục hướng Bình Thuận - Chợ Đệm để lên cao tốc hoặc rẽ trái vào Quốc lộ 1 cũ.
Người lao động