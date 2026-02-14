Những chủ xe có trong danh sách sau đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT.
- 13-02-2026556 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Nhiều người cần tra cứu ngay
- 11-02-2026810 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 09-02-2026Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, 131 chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
- 08-02-20261794 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá mới đây đã ra thông báo các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.
Theo đó, từ ngày 11/01/2026 đến ngày 26/01/2026, trên địa bàn phát hiện 100 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.
Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
|
STT
|
Phương tiện,
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Vị trí vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
Ô tô
36A-441.82
|
11/01/2026 17:37:42
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
2
|
Ô tô
36A-210.22
|
11/01/2026 16:17:38
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
3
|
Ô tô
36A-173.81
|
12/01/2026 16:20:06
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
4
|
Ô tô
36C-375.44
|
13/01/2026 13:12:27
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
5
|
Ô tô
19A-135.43
|
13/01/2026 13:40:48
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
6
|
Ô tô
15K-650.84
|
13/01/2026 13:59:11
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
7
|
Ô tô
36C-427.97
|
13/01/2026 13:59:50
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
8
|
Ô tô
36C-406.77
|
13/01/2026 14:48:26
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
9
|
Ô tô
36K-377.81
|
13/01/2026 16:06:27
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
10
|
Ô tô
36A-761.05
|
13/01/2026 16:09:31
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
11
|
Ô tô
36A-642.98
|
13/01/2026 16:11:16
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
12
|
Ô tô
36A-792.08
|
13/01/2026 16:37:18
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
13
|
Ô tô
36K-378.42
|
13/01/2026 16:37:35
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
14
|
Ô tô
36K-291.12
|
13/01/2026 16:53:17
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
15
|
Ô tô
36A-058.06
|
13/01/2026 17:08:03
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
16
|
Ô tô
36A-833.58
|
16/01/2026 15:32:11
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
17
|
Ô tô
36K-139.56
|
16/01/2026 15:33:48
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
18
|
Ô tô
36K-444.28
|
16/01/2026 16:15:06
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
19
|
Ô tô
36D-019.12
|
16/01/2026 17:09:07
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
20
|
Ô tô
36A-398.20
|
17/01/2026 10:37:37
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
21
|
Ô tô
36A-134.54
|
17/01/2026 12:09:21
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
22
|
Ô tô
36K-828.93
|
17/01/2026 12:20:08
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
23
|
Ô tô
36B-528.93
|
17/01/2026 15:18:05
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
24
|
Ô tô
36A-803.25
|
17/01/2026 15:24:34
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
25
|
Ô tô
36A-531.88
|
17/01/2026 15:48:55
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
26
|
Ô tô
36K-973.72
|
17/01/2026 15:55:16
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
27
|
Ô tô
36A-726.29
|
17/01/2026 16:55:07
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
28
|
Ô tô
30F-3924
|
18/01/2026 11:18:24
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
29
|
Ô tô
36A-989.98
|
18/01/2026 11:25:16
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
30
|
Ô tô
36A-443.45
|
18/01/2026 13:47:35
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
31
|
Ô tô
34A-854.46
|
18/01/2026 13:51:05
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
32
|
Ô tô
36A-406.68
|
18/01/2026 14:00:05
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
33
|
Ô tô
36D-018.68
|
18/01/2026 14:01:22
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
34
|
Ô tô
36A-082.34
|
18/01/2026 14:45:47
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
35
|
Ô tô
36K-227.76
|
18/01/2026 14:52:19
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
36
|
Ô tô
36K-849.60
|
18/01/2026 15:49:06
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
37
|
Ô tô
36K-627.46
|
18/01/2026 15:57:20
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
38
|
Ô tô
36A-833.29
|
18/01/2026 15:57:42
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
39
|
Ô tô
30P-6632
|
18/01/2026 15:57:48
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
40
|
Ô tô
36D-010.40
|
18/01/2026 15:57:48
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
41
|
Ô tô
36A-816.31
|
18/01/2026 15:59:59
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
42
|
Ô tô
36A-564.94
|
18/01/2026 16:26:43
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
43
|
Ô tô
30G-666.01
|
18/01/2026 16:35:28
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
44
|
Ô tô
36N-1413
|
18/01/2026 16:38:25
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
45
|
Ô tô
36A-486.27
|
18/01/2026 16:42:03
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
46
|
Ô tô
36A-442.16
|
18/01/2026 16:42:11
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
47
|
Ô tô
36A-388.03
|
18/01/2026 16:52:08
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
48
|
Ô tô
36H-128.57
|
18/01/2026 17:09:27
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
49
|
Ô tô
36D-009.63
|
18/01/2026 17:11:22
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
50
|
Ô tô
36A-572.93
|
18/01/2026 17:13:31
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
51
|
Ô tô
36A-411.09
|
18/01/2026 17:22:21
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
52
|
Ô tô
30H-393.79
|
19/01/2026 06:51:18
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
53
|
Ô tô
36A-196.58
|
19/01/2026 07:13:31
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
54
|
Ô tô
36C-427.97
|
19/01/2026 07:50:16
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
55
|
Ô tô
36K-834.51
|
19/01/2026 08:15:44
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
56
|
Ô tô
36C-453.20
|
19/01/2026 08:46:30
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
57
|
Ô tô
36M-9393
|
19/01/2026 08:54:43
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
58
|
Ô tô
36M-7724
|
19/01/2026 08:55:52
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
59
|
Ô tô
36A-129.73
|
19/01/2026 15:54:32
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
60
|
Ô tô
36A-053.62
|
19/01/2026 16:22:25
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
61
|
Ô tô
36A-101.70
|
19/01/2026 16:29:30
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
62
|
Ô tô
30H-394.23
|
19/01/2026 16:33:46
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
63
|
Ô tô
99A-952.83
|
19/01/2026 17:19:52
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
64
|
Ô tô
30F-319.84
|
20/01/2026 08:23:48
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
65
|
Ô tô
36C-244.24
|
20/01/2026 08:25:27
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
66
|
Ô tô
21A-141.32
|
20/01/2026 08:45:26
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
67
|
Ô tô
36A-996.88
|
20/01/2026 10:34:22
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
68
|
Ô tô
36N-1413
|
20/01/2026 10:42:08
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
69
|
Ô tô
36A-885.98
|
20/01/2026 11:43:06
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
70
|
Ô tô
36A-000.68
|
20/01/2026 12:10:04
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
71
|
Ô tô
36A-269.02
|
20/01/2026 13:50:18
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
72
|
Ô tô
36E-001.42
|
20/01/2026 14:07:25
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
73
|
Ô tô
36A-942.15
|
20/01/2026 14:35:03
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
74
|
Ô tô
36K-185.86
|
20/01/2026 14:50:00
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
75
|
Ô tô
36A-037.99
|
20/01/2026 15:07:03
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
76
|
Ô tô
36A-895.30
|
20/01/2026 15:28:25
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
77
|
Ô tô
36A-989.94
|
20/01/2026 15:44:42
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
78
|
Ô tô
36A-290.44
|
20/01/2026 16:01:36
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
79
|
Ô tô
36C-193.52
|
20/01/2026 16:07:57
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
80
|
Ô tô
36A-217.43
|
20/01/2026 16:19:19
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
81
|
Ô tô
36K-255.33
|
20/01/2026 16:21:37
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
82
|
Ô tô
36A-192.25
|
20/01/2026 16:26:32
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
83
|
Ô tô
36A-218.36
|
22/01/2026 08:43:14
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
84
|
Ô tô
30F-818.53
|
22/01/2026 11:33:58
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
85
|
Ô tô
36C-372.77
|
24/01/2026 16:01:11
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
86
|
Ô tô
36C-477.19
|
25/01/2026 08:37:48
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
87
|
Ô tô
36A-348.15
|
25/01/2026 10:17:26
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
88
|
Ô tô
36A-869.58
|
25/01/2026 15:01:37
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
89
|
Ô tô
30N-3731
|
25/01/2026 15:09:56
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
90
|
Ô tô
36C-527.15
|
25/01/2026 15:28:43
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
91
|
Ô tô
30G-914.17
|
25/01/2026 16:30:37
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
92
|
Ô tô
36K-271.28
|
25/01/2026 17:00:07
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
|
93
|
Ô tô
36A-420.80
|
25/01/2026 17:18:19
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
94
|
Ô tô
36A-256.12
|
26/01/2026 08:35:50
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
95
|
Ô tô
36A-422.50
|
26/01/2026 08:56:23
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
96
|
Ô tô
36A-005.14
|
26/01/2026 09:37:23
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
97
|
Ô tô
36K-071.90
|
26/01/2026 12:28:22
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
98
|
Ô tô
30L-780.56
|
26/01/2026 15:21:16
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
99
|
Ô tô
36A-695.54
|
26/01/2026 16:58:14
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
100
|
Ô tô
36A-390.22
|
26/01/2026 17:38:28
|
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên
Mức phạt lỗi không thắt dây đai an toàn theo Nghị định 168
Cách tra cứu phạt nguội
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.
Trang Anh
Đời sống và pháp luật