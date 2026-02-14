Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những chủ xe có trong danh sách sau đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

14-02-2026 - 16:12 PM | Xã hội

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá mới đây đã ra thông báo các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 11/01/2026 đến ngày 26/01/2026, trên địa bàn phát hiện 100 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STT

Phương tiện, 

Biển số

Thời gian vi phạm

Vị trí vi phạm

Hành vi vi phạm

1

Ô tô

36A-441.82

11/01/2026 17:37:42

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

2

Ô tô

36A-210.22

11/01/2026 16:17:38

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

3

Ô tô

36A-173.81

12/01/2026 16:20:06

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

4

Ô tô

36C-375.44

13/01/2026 13:12:27

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

5

Ô tô

19A-135.43

13/01/2026 13:40:48

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

6

Ô tô

15K-650.84

13/01/2026 13:59:11

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

7

Ô tô

36C-427.97

13/01/2026 13:59:50

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

8

Ô tô

36C-406.77

13/01/2026 14:48:26

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

9

Ô tô

36K-377.81

13/01/2026 16:06:27

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

10

Ô tô

36A-761.05

13/01/2026 16:09:31

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11

Ô tô

36A-642.98

13/01/2026 16:11:16

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

12

Ô tô

36A-792.08

13/01/2026 16:37:18

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

13

Ô tô

36K-378.42

13/01/2026 16:37:35

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

14

Ô tô

36K-291.12

13/01/2026 16:53:17

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15

Ô tô

36A-058.06

13/01/2026 17:08:03

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16

Ô tô

36A-833.58

16/01/2026 15:32:11

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

17

Ô tô

36K-139.56

16/01/2026 15:33:48

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

18

Ô tô

36K-444.28

16/01/2026 16:15:06

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

19

Ô tô

36D-019.12

16/01/2026 17:09:07

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

20

Ô tô

36A-398.20

17/01/2026 10:37:37

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

21

Ô tô

36A-134.54

17/01/2026 12:09:21

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

22

Ô tô

36K-828.93

17/01/2026 12:20:08

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

23

Ô tô

36B-528.93

17/01/2026 15:18:05

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24

Ô tô

36A-803.25

17/01/2026 15:24:34

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

25

Ô tô

36A-531.88

17/01/2026 15:48:55

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

26

Ô tô

36K-973.72

17/01/2026 15:55:16

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

27

Ô tô

36A-726.29

17/01/2026 16:55:07

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

28

Ô tô

30F-3924

18/01/2026 11:18:24

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy;
Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe

29

Ô tô

36A-989.98

18/01/2026 11:25:16

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

30

Ô tô

36A-443.45

18/01/2026 13:47:35

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

31

Ô tô

34A-854.46

18/01/2026 13:51:05

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

32

Ô tô

36A-406.68

18/01/2026 14:00:05

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

33

Ô tô

36D-018.68

18/01/2026 14:01:22

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

34

Ô tô

36A-082.34

18/01/2026 14:45:47

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

35

Ô tô

36K-227.76

18/01/2026 14:52:19

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

36

Ô tô

36K-849.60

18/01/2026 15:49:06

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

37

Ô tô

36K-627.46

18/01/2026 15:57:20

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

38

Ô tô

36A-833.29

18/01/2026 15:57:42

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

39

Ô tô

30P-6632

18/01/2026 15:57:48

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

40

Ô tô

36D-010.40

18/01/2026 15:57:48

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

41

Ô tô

36A-816.31

18/01/2026 15:59:59

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

42

Ô tô

36A-564.94

18/01/2026 16:26:43

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

43

Ô tô

30G-666.01

18/01/2026 16:35:28

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

44

Ô tô

36N-1413

18/01/2026 16:38:25

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

45

Ô tô

36A-486.27

18/01/2026 16:42:03

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

46

Ô tô

36A-442.16

18/01/2026 16:42:11

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

47

Ô tô

36A-388.03

18/01/2026 16:52:08

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

48

Ô tô

36H-128.57

18/01/2026 17:09:27

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

49

Ô tô

36D-009.63

18/01/2026 17:11:22

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

50

Ô tô

36A-572.93

18/01/2026 17:13:31

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

51

Ô tô

36A-411.09

18/01/2026 17:22:21

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

52

Ô tô

30H-393.79

19/01/2026 06:51:18

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

53

Ô tô

36A-196.58

19/01/2026 07:13:31

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

54

Ô tô

36C-427.97

19/01/2026 07:50:16

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

55

Ô tô

36K-834.51

19/01/2026 08:15:44

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

56

Ô tô

36C-453.20

19/01/2026 08:46:30

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

57

Ô tô

36M-9393

19/01/2026 08:54:43

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

58

Ô tô

36M-7724

19/01/2026 08:55:52

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

59

Ô tô

36A-129.73

19/01/2026 15:54:32

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

60

Ô tô

36A-053.62

19/01/2026 16:22:25

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

61

Ô tô

36A-101.70

19/01/2026 16:29:30

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

62

Ô tô

30H-394.23

19/01/2026 16:33:46

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

63

Ô tô

99A-952.83

19/01/2026 17:19:52

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

64

Ô tô

30F-319.84

20/01/2026 08:23:48

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe

65

Ô tô

36C-244.24

20/01/2026 08:25:27

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

66

Ô tô

21A-141.32

20/01/2026 08:45:26

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

67

Ô tô

36A-996.88

20/01/2026 10:34:22

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

68

Ô tô

36N-1413

20/01/2026 10:42:08

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

69

Ô tô

36A-885.98

20/01/2026 11:43:06

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

70

Ô tô

36A-000.68

20/01/2026 12:10:04

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

71

Ô tô

36A-269.02

20/01/2026 13:50:18

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

72

Ô tô

36E-001.42

20/01/2026 14:07:25

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

73

Ô tô

36A-942.15

20/01/2026 14:35:03

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

74

Ô tô

36K-185.86

20/01/2026 14:50:00

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

75

Ô tô

36A-037.99

20/01/2026 15:07:03

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

76

Ô tô

36A-895.30

20/01/2026 15:28:25

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

77

Ô tô

36A-989.94

20/01/2026 15:44:42

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

78

Ô tô

36A-290.44

20/01/2026 16:01:36

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

79

Ô tô

36C-193.52

20/01/2026 16:07:57

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe

80

Ô tô

36A-217.43

20/01/2026 16:19:19

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

81

Ô tô

36K-255.33

20/01/2026 16:21:37

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

82

Ô tô

36A-192.25

20/01/2026 16:26:32

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

83

Ô tô

36A-218.36

22/01/2026 08:43:14

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

84

Ô tô

30F-818.53

22/01/2026 11:33:58

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

85

Ô tô

36C-372.77

24/01/2026 16:01:11

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

86

Ô tô

36C-477.19

25/01/2026 08:37:48

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

87

Ô tô

36A-348.15

25/01/2026 10:17:26

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

88

Ô tô

36A-869.58

25/01/2026 15:01:37

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

89

Ô tô

30N-3731

25/01/2026 15:09:56

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

90

Ô tô

36C-527.15

25/01/2026 15:28:43

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

91

Ô tô

30G-914.17

25/01/2026 16:30:37

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

92

Ô tô

36K-271.28

25/01/2026 17:00:07

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

93

Ô tô

36A-420.80

25/01/2026 17:18:19

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

94

Ô tô

36A-256.12

26/01/2026 08:35:50

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

95

Ô tô

36A-422.50

26/01/2026 08:56:23

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

96

Ô tô

36A-005.14

26/01/2026 09:37:23

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

97

Ô tô

36K-071.90

26/01/2026 12:28:22

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

98

Ô tô

30L-780.56

26/01/2026 15:21:16

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

99

Ô tô

36A-695.54

26/01/2026 16:58:14

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

100

Ô tô

36A-390.22

26/01/2026 17:38:28

Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên 

Mức phạt lỗi không thắt dây đai an toàn theo Nghị định 168

Những chủ xe có trong danh sách sau đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Trang Anh 

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ mà tất cả người dân cần biết

Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ mà tất cả người dân cần biết Nổi bật

Đường dây mại dâm "khủng" có hơn 800 tài xế taxi hoạt động thế nào?

Đường dây mại dâm "khủng" có hơn 800 tài xế taxi hoạt động thế nào? Nổi bật

Công an TPHCM bắt 2 người liên quan vụ việc xảy ra tại nhà hàng White Palace

Công an TPHCM bắt 2 người liên quan vụ việc xảy ra tại nhà hàng White Palace

15:59 , 14/02/2026
Xử phạt tài xế xe biển xanh chở cành đào che lấp biển số

Xử phạt tài xế xe biển xanh chở cành đào che lấp biển số

15:39 , 14/02/2026
Cận cảnh cao tốc hơn 20.000 tỷ bất ngờ tạm dừng thông xe trong dịp Tết

Cận cảnh cao tốc hơn 20.000 tỷ bất ngờ tạm dừng thông xe trong dịp Tết

14:22 , 14/02/2026
CSGT TPHCM lưu ý người dân lái xe về quê ăn Tết

CSGT TPHCM lưu ý người dân lái xe về quê ăn Tết

13:44 , 14/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên