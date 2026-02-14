Những chủ xe có trong danh sách sau đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

STT Phương tiện, Biển số Thời gian vi phạm Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm

1 Ô tô 36A-441.82 11/01/2026 17:37:42 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

2 Ô tô 36A-210.22 11/01/2026 16:17:38 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

3 Ô tô 36A-173.81 12/01/2026 16:20:06 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

4 Ô tô 36C-375.44 13/01/2026 13:12:27 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

5 Ô tô 19A-135.43 13/01/2026 13:40:48 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

6 Ô tô 15K-650.84 13/01/2026 13:59:11 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

7 Ô tô 36C-427.97 13/01/2026 13:59:50 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

8 Ô tô 36C-406.77 13/01/2026 14:48:26 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

9 Ô tô 36K-377.81 13/01/2026 16:06:27 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

10 Ô tô 36A-761.05 13/01/2026 16:09:31 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11 Ô tô 36A-642.98 13/01/2026 16:11:16 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

12 Ô tô 36A-792.08 13/01/2026 16:37:18 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

13 Ô tô 36K-378.42 13/01/2026 16:37:35 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

14 Ô tô 36K-291.12 13/01/2026 16:53:17 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15 Ô tô 36A-058.06 13/01/2026 17:08:03 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16 Ô tô 36A-833.58 16/01/2026 15:32:11 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

17 Ô tô 36K-139.56 16/01/2026 15:33:48 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

18 Ô tô 36K-444.28 16/01/2026 16:15:06 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

19 Ô tô 36D-019.12 16/01/2026 17:09:07 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

20 Ô tô 36A-398.20 17/01/2026 10:37:37 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

21 Ô tô 36A-134.54 17/01/2026 12:09:21 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

22 Ô tô 36K-828.93 17/01/2026 12:20:08 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

23 Ô tô 36B-528.93 17/01/2026 15:18:05 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24 Ô tô 36A-803.25 17/01/2026 15:24:34 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

25 Ô tô 36A-531.88 17/01/2026 15:48:55 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

26 Ô tô 36K-973.72 17/01/2026 15:55:16 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

27 Ô tô 36A-726.29 17/01/2026 16:55:07 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

28 Ô tô 30F-3924 18/01/2026 11:18:24 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy;

Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe

29 Ô tô 36A-989.98 18/01/2026 11:25:16 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

30 Ô tô 36A-443.45 18/01/2026 13:47:35 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

31 Ô tô 34A-854.46 18/01/2026 13:51:05 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

32 Ô tô 36A-406.68 18/01/2026 14:00:05 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

33 Ô tô 36D-018.68 18/01/2026 14:01:22 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

34 Ô tô 36A-082.34 18/01/2026 14:45:47 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

35 Ô tô 36K-227.76 18/01/2026 14:52:19 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

36 Ô tô 36K-849.60 18/01/2026 15:49:06 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

37 Ô tô 36K-627.46 18/01/2026 15:57:20 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

38 Ô tô 36A-833.29 18/01/2026 15:57:42 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

39 Ô tô 30P-6632 18/01/2026 15:57:48 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

40 Ô tô 36D-010.40 18/01/2026 15:57:48 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

41 Ô tô 36A-816.31 18/01/2026 15:59:59 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

42 Ô tô 36A-564.94 18/01/2026 16:26:43 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

43 Ô tô 30G-666.01 18/01/2026 16:35:28 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

44 Ô tô 36N-1413 18/01/2026 16:38:25 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

45 Ô tô 36A-486.27 18/01/2026 16:42:03 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

46 Ô tô 36A-442.16 18/01/2026 16:42:11 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

47 Ô tô 36A-388.03 18/01/2026 16:52:08 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

48 Ô tô 36H-128.57 18/01/2026 17:09:27 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

49 Ô tô 36D-009.63 18/01/2026 17:11:22 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

50 Ô tô 36A-572.93 18/01/2026 17:13:31 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

51 Ô tô 36A-411.09 18/01/2026 17:22:21 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

52 Ô tô 30H-393.79 19/01/2026 06:51:18 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

53 Ô tô 36A-196.58 19/01/2026 07:13:31 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

54 Ô tô 36C-427.97 19/01/2026 07:50:16 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

55 Ô tô 36K-834.51 19/01/2026 08:15:44 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

56 Ô tô 36C-453.20 19/01/2026 08:46:30 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

57 Ô tô 36M-9393 19/01/2026 08:54:43 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

58 Ô tô 36M-7724 19/01/2026 08:55:52 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

59 Ô tô 36A-129.73 19/01/2026 15:54:32 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

60 Ô tô 36A-053.62 19/01/2026 16:22:25 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

61 Ô tô 36A-101.70 19/01/2026 16:29:30 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

62 Ô tô 30H-394.23 19/01/2026 16:33:46 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

63 Ô tô 99A-952.83 19/01/2026 17:19:52 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

64 Ô tô 30F-319.84 20/01/2026 08:23:48 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe

65 Ô tô 36C-244.24 20/01/2026 08:25:27 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

66 Ô tô 21A-141.32 20/01/2026 08:45:26 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

67 Ô tô 36A-996.88 20/01/2026 10:34:22 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

68 Ô tô 36N-1413 20/01/2026 10:42:08 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

69 Ô tô 36A-885.98 20/01/2026 11:43:06 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

70 Ô tô 36A-000.68 20/01/2026 12:10:04 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

71 Ô tô 36A-269.02 20/01/2026 13:50:18 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

72 Ô tô 36E-001.42 20/01/2026 14:07:25 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

73 Ô tô 36A-942.15 20/01/2026 14:35:03 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

74 Ô tô 36K-185.86 20/01/2026 14:50:00 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

75 Ô tô 36A-037.99 20/01/2026 15:07:03 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

76 Ô tô 36A-895.30 20/01/2026 15:28:25 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

77 Ô tô 36A-989.94 20/01/2026 15:44:42 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

78 Ô tô 36A-290.44 20/01/2026 16:01:36 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

79 Ô tô 36C-193.52 20/01/2026 16:07:57 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe

80 Ô tô 36A-217.43 20/01/2026 16:19:19 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

81 Ô tô 36K-255.33 20/01/2026 16:21:37 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

82 Ô tô 36A-192.25 20/01/2026 16:26:32 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

83 Ô tô 36A-218.36 22/01/2026 08:43:14 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

84 Ô tô 30F-818.53 22/01/2026 11:33:58 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

85 Ô tô 36C-372.77 24/01/2026 16:01:11 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

86 Ô tô 36C-477.19 25/01/2026 08:37:48 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

87 Ô tô 36A-348.15 25/01/2026 10:17:26 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

88 Ô tô 36A-869.58 25/01/2026 15:01:37 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

89 Ô tô 30N-3731 25/01/2026 15:09:56 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

90 Ô tô 36C-527.15 25/01/2026 15:28:43 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

91 Ô tô 30G-914.17 25/01/2026 16:30:37 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

92 Ô tô 36K-271.28 25/01/2026 17:00:07 Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

93 Ô tô 36A-420.80 25/01/2026 17:18:19 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

94 Ô tô 36A-256.12 26/01/2026 08:35:50 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

95 Ô tô 36A-422.50 26/01/2026 08:56:23 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

96 Ô tô 36A-005.14 26/01/2026 09:37:23 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

97 Ô tô 36K-071.90 26/01/2026 12:28:22 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

98 Ô tô 30L-780.56 26/01/2026 15:21:16 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

99 Ô tô 36A-695.54 26/01/2026 16:58:14 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy