Bắt kế toán trưởng Công ty chứng khoán Trần Thị Thúy Lan

14-02-2026 - 17:31 PM | Xã hội

Vì lún sâu vào các khoản đầu tư tài chính trên mạng và nhu cầu tiêu xài cá nhân, nữ kế toán trưởng Công ty chứng khoán tại TP.HCM đã lôi kéo cấp dưới âm thầm dịch chuyển hơn 27 tỷ đồng từ túi công ty vào tài khoản riêng.

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Thúy Lan (SN 1985, là Kế toán trưởng) và Nguyễn Lương Mai Thy (SN 1992, cùng ngụ TP.HCM, là kế toán viên của Công ty chứng khoán X, có trụ sở tại TP.HCM) về tội "Tham ô tài sản".

Theo Công an, trong tháng 1/2026, do cần tiền tiêu xài cá nhân và đầu tư tài chính trên mạng, Trần Thị Thúy Lan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện hành vi sai phạm.

Các đối tượng bị bắt giữ

Lan bị xác định đã cấu kết và chỉ đạo Nguyễn Lương Mai Thy – nhân viên dưới quyền – sử dụng tài khoản quản lý tài chính nội bộ do công ty cấp cho cả hai để hạch toán khống số dư trong tài khoản chứng khoán cá nhân của Lan.

Từ thủ đoạn này, Lan đã chuyển dịch hơn 27 tỷ đồng từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân nhằm chiếm đoạt và sử dụng cho các mục đích riêng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Mịn Tuệ/ VTC News

