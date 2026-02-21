Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Trần Thị Tố Loan SN 1996 và nhiều người khác

21-02-2026 - 07:04 AM | Xã hội

Ngày 18/2, Công an xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ 4 vụ phạm tội về ma túy.

Cụ thể, vào ngày 23/12, tại thôn Phù Yên, Tổ công tác của Công an xã Phú Nghĩa phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Cao Văn Đại (SN 1994; trú tại: xã Quảng Bị, TP Hà Nội), Trần Thị Tố Loan (SN 1996; trú tại: xã Quảng Bị, TP Hà Nội), Trịnh Văn Sánh (SN: 1994; trú tại: xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội), Nguyễn Chí Nam (SN 2000; trú tại: xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk).

Tang vật thu giữ gồm 1 tẩu hút tự tạo với cóng thủy tinh và ống hút màu cam.

Bắt Trần Thị Tố Loan SN 1996 và nhiều người khác- Ảnh 1.

4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến ngày 2/2, tại thôn Nhật Tiến, Công an xã tiếp tục phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Đỗ Phương Duy (SN 2007; trú tại: xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) và Bùi Văn Bằng (SN 2002; trú tại: xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là 1 túi nilon chứa 0,175 gam Methamphetamine.

Bắt Trần Thị Tố Loan SN 1996 và nhiều người khác- Ảnh 2.

2 đối tượng Bùi Văn Bằng (trái) và Đỗ Phương Duy.

Đến ngày 6/2, tại thôn Nhật Tiến, Công an xã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng là Trịnh Công Sơn (SN: 2006; trú tại; xã Thanh Trì, TP Hà Nội), Nguyễn Huy Hoàng (SN 2006; trú tại: xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6 lọ nhựa chứa dung dịch ma tuý.

Bắt Trần Thị Tố Loan SN 1996 và nhiều người khác- Ảnh 3.

2 đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (trái) và Trịnh Công Sơn.

Ngày 9/2, tại thôn Nghĩa Hảo, Công an xã đã bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Tâm (SN: 1992; trú tại: xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ 1,41 gam Methamphetamine.

Bắt Trần Thị Tố Loan SN 1996 và nhiều người khác- Ảnh 4.

Đối tượng Hoàng Đức Tâm.

Việc đấu tranh với các đối tượng phạm tội ma tuý, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng Công an xã Phú Nghĩa. Những chiến công đó đã góp phần quan trọng làm trong sạch địa bàn, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, không để phát sinh điểm nóng, giữ vững ổn định an ninh trật tự ở cơ sở.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông lái 2 ô tô chặn xe khác, khoe nhiều quan hệ: Bất ngờ danh tính

Người đàn ông lái 2 ô tô chặn xe khác, khoe nhiều quan hệ: Bất ngờ danh tính Nổi bật

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý Nổi bật

Thay đổi mới nhất liên quan đến BHXH, BHYT mà người dân đặc biệt chú ý

Thay đổi mới nhất liên quan đến BHXH, BHYT mà người dân đặc biệt chú ý

23:33 , 20/02/2026
Hàng loạt chủ xe có biển số dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hàng loạt chủ xe có biển số dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

20:59 , 20/02/2026
Người dân ùn ùn quay trở lại TPHCM chiều mùng 4 Tết, quốc lộ, cao tốc chật kín phương tiện

Người dân ùn ùn quay trở lại TPHCM chiều mùng 4 Tết, quốc lộ, cao tốc chật kín phương tiện

20:20 , 20/02/2026
Ra quyết định khởi tố chủ cửa hàng Nguyễn Thị Trang SN 1993

Ra quyết định khởi tố chủ cửa hàng Nguyễn Thị Trang SN 1993

18:59 , 20/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên