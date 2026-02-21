Bắt Trần Thị Tố Loan SN 1996 và nhiều người khác

Cụ thể, vào ngày 23/12, tại thôn Phù Yên, Tổ công tác của Công an xã Phú Nghĩa phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Cao Văn Đại (SN 1994; trú tại: xã Quảng Bị, TP Hà Nội), Trần Thị Tố Loan (SN 1996; trú tại: xã Quảng Bị, TP Hà Nội), Trịnh Văn Sánh (SN: 1994; trú tại: xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội), Nguyễn Chí Nam (SN 2000; trú tại: xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk).

Tang vật thu giữ gồm 1 tẩu hút tự tạo với cóng thủy tinh và ống hút màu cam.

4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến ngày 2/2, tại thôn Nhật Tiến, Công an xã tiếp tục phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Đỗ Phương Duy (SN 2007; trú tại: xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) và Bùi Văn Bằng (SN 2002; trú tại: xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là 1 túi nilon chứa 0,175 gam Methamphetamine.

2 đối tượng Bùi Văn Bằng (trái) và Đỗ Phương Duy.

Đến ngày 6/2, tại thôn Nhật Tiến, Công an xã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng là Trịnh Công Sơn (SN: 2006; trú tại; xã Thanh Trì, TP Hà Nội), Nguyễn Huy Hoàng (SN 2006; trú tại: xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6 lọ nhựa chứa dung dịch ma tuý.

2 đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (trái) và Trịnh Công Sơn.

Ngày 9/2, tại thôn Nghĩa Hảo, Công an xã đã bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Tâm (SN: 1992; trú tại: xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ 1,41 gam Methamphetamine.

Đối tượng Hoàng Đức Tâm.

Việc đấu tranh với các đối tượng phạm tội ma tuý, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng Công an xã Phú Nghĩa. Những chiến công đó đã góp phần quan trọng làm trong sạch địa bàn, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, không để phát sinh điểm nóng, giữ vững ổn định an ninh trật tự ở cơ sở.