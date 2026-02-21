Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VIDEO: Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, tăng ga kéo theo CSGT khoảng 500 m

21-02-2026 - 09:28 AM | Xã hội

Vi phạm nồng độ cồn, khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế xe ô tô đã tăng ga kéo theo cán bộ CSGT khoảng 500 m.

Ngày 21-2, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm hành vi chống đối, coi thường pháp luật của đối tượng Nguyễn Tuấn Quyền (SN 2001, trú tại thôn Yên Thịnh, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) theo đúng quy định.

Video ghi lại diễn biến vụ việc. Nguồn: Cục CSGT

Trước đó, vào tối 19-2 (mùng 3 Tết), tổ Cảnh sát giao thông Hàm Yên thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh gồm 6 cán bộ, chiến sĩ khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực thôn Tân Bắc, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã ra tín hiệu dừng xe ô tô biển kiểm soát 29N-1925 để kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Trong khi Thiếu tá Nguyễn Văn Đông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thì lái xe đột nhiên giữ tay, kéo kính chắn gió, đồng thời điều khiển xe ô tô tăng ga bỏ chạy.

Thiếu tá Đông bị kẹt tay nên phải chạy theo và đu người theo xe. Chạy khoảng 500 m thì đối tượng thả tay Thiếu tá Đông, hạ kính chắn gió làm Thiếu tá Đông bị ngã xuống đường.

Hậu quả, Thiếu tá Đông bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

VIDEO: Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, tăng ga kéo theo CSGT khoảng 500 m - Ảnh 1.

Thiếu tá Đông bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là Nguyễn Tuấn Quyền (SN 2001, trú tại thôn Yên Thịnh, xã Hàm Yên). Tiến hành đo nồng độ cồn đối với Nguyễn Tuấn Quyền cho kết quả 0,21mg/L.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông lái 2 ô tô chặn xe khác, khoe nhiều quan hệ: Bất ngờ danh tính

Người đàn ông lái 2 ô tô chặn xe khác, khoe nhiều quan hệ: Bất ngờ danh tính Nổi bật

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý Nổi bật

Cãi nhau với vợ, hành khách đấm liên tiếp vào mặt tài xế: Biết trong xe có camera thì liền "lật mặt"

Cãi nhau với vợ, hành khách đấm liên tiếp vào mặt tài xế: Biết trong xe có camera thì liền "lật mặt"

09:01 , 21/02/2026
Bé gái 2 tuổi bất ngờ sốt cao trên xe khách về Hà Nội, hành động khẩn trương lúc 18h25 trên cao tốc khiến nhiều người xúc động

Bé gái 2 tuổi bất ngờ sốt cao trên xe khách về Hà Nội, hành động khẩn trương lúc 18h25 trên cao tốc khiến nhiều người xúc động

07:59 , 21/02/2026
Dự báo thời tiết mùng 5 Tết: Cả nước đón nắng, miền Nam có nơi nóng hơn 35°C

Dự báo thời tiết mùng 5 Tết: Cả nước đón nắng, miền Nam có nơi nóng hơn 35°C

07:35 , 21/02/2026
Bắt Trần Thị Tố Loan SN 1996 và nhiều người khác

Bắt Trần Thị Tố Loan SN 1996 và nhiều người khác

07:04 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên