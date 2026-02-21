Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt nhân viên giao hàng Bùi Hoàng Thông

21-02-2026 - 11:26 AM | Xã hội

Theo điều tra, Thông làm nhân viên giao hàng tạp hoá. Quá trình giao hàng, đối tượng đã cầm tiền của khách mà không giao lại cho chủ.

Tối 20/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tổng rà soát, kiểm tra cư trú và cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Hợp Tiến đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng truy nã khi đang lưu trú trên địa bàn, lập chiến công ngay từ ngày đầu năm mới.

Bắt nhân viên giao hàng Bùi Hoàng Thông- Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Hoàng Thông tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo đó, vào chiều 18/2 (mùng 2 Tết), Công an xã Hợp Tiến phát hiện một nam thanh niên tỉnh ngoài đến lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn thôn Diễn Ngoại, có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, xác minh nhân thân, xác định nam thanh niên tên là Bùi Hoàng Thông, sinh năm 1994 nơi ở trước đây tại thôn Liên Phú, xã Hiền Kháng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (nay là xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Tiếp tục tra cứu, xác minh, Công an xã xác định Bùi Hoàng Thông là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bắt nhân viên giao hàng Bùi Hoàng Thông- Ảnh 2.

Đối tượng truy nã Bùi Hoàng Thông (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, ngày 9/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã bị can Bùi Hoàng Thông về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Thông làm nhân viên giao hàng tạp hoá. Quá trình giao hàng, đối tượng đã cầm tiền của khách mà không giao lại cho chủ. Số tiền chiếm đoạt là gần 40 triệu đồng.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông lái 2 ô tô chặn xe khác, khoe nhiều quan hệ: Bất ngờ danh tính

Người đàn ông lái 2 ô tô chặn xe khác, khoe nhiều quan hệ: Bất ngờ danh tính Nổi bật

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý Nổi bật

Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo nóng tới tất cả tài xế khi lái xe trên cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo nóng tới tất cả tài xế khi lái xe trên cao tốc

10:45 , 21/02/2026
Xôn xao clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết

Xôn xao clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết

10:18 , 21/02/2026
Miền Bắc nắng ấm trước khi đón mưa nhỏ

Miền Bắc nắng ấm trước khi đón mưa nhỏ

09:33 , 21/02/2026
VIDEO: Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, tăng ga kéo theo CSGT khoảng 500 m

VIDEO: Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, tăng ga kéo theo CSGT khoảng 500 m

09:28 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên