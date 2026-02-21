BHXH khuyến nghị người dân kiểm tra thông tin này trên VNeID, VssID

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) để kịp thời gia hạn, nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.

Người dân có thể tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT theo các cách sau đây:

- Tra cứu thời hạn thẻ BHYT trên ứng dụng định danh điện tử VNeID

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VNeID.

Bước 2: Tại màn hình giao diện chọn “Ví giấy tờ”, sau đó chọn “Thẻ BHYT” để kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ BHYT.

- Tra cứu thời hạn thẻ BHYT trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VssID.

Bước 2: Tại màn hình giao diện chọn "Thẻ BHYT" để kiểm tra thời hạn sử dụng.

- Tra cứu thời hạn thẻ BHYT trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bước 1: Người dân truy cập vào trang web Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chọn "Tra cứu giá trị sử dụng BHYT".

Bước 2: Nhập thông tin mã số BHYT, họ tên, ngày tháng năm sinh theo yêu cầu để kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ BHYT.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai lưu ý, người dân cần chủ động kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ BHYT và gia hạn kịp thời trước khi thẻ hết hạn, nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh không bị gián đoạn. Đặc biệt, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu khám chữa bệnh có thể phát sinh đột xuất nên việc gia hạn sớm là cần thiết.

Việc duy trì thẻ BHYT còn hiệu lực không chỉ giúp người dân yên tâm chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, mà còn bảo đảm đầy đủ quyền lợi khi tham gia BHYT theo quy định.