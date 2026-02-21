Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BHXH khuyến nghị người dân kiểm tra thông tin này trên VNeID, VssID

21-02-2026 - 16:16 PM | Xã hội

Người dân nên chủ động kiểm tra thời hạn thẻ Bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) để kịp thời gia hạn, nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.

Người dân có thể tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT theo các cách sau đây:

- Tra cứu thời hạn thẻ BHYT trên ứng dụng định danh điện tử VNeID

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VNeID.

Bước 2: Tại màn hình giao diện chọn “Ví giấy tờ”, sau đó chọn “Thẻ BHYT” để kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ BHYT.

BHXH khuyến nghị người dân kiểm tra thông tin này trên VNeID, VssID- Ảnh 1.

- Tra cứu thời hạn thẻ BHYT trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VssID.

BHXH khuyến nghị người dân kiểm tra thông tin này trên VNeID, VssID- Ảnh 2.

Bước 2: Tại màn hình giao diện chọn "Thẻ BHYT" để kiểm tra thời hạn sử dụng.

- Tra cứu thời hạn thẻ BHYT trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bước 1: Người dân truy cập vào trang web Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chọn "Tra cứu giá trị sử dụng BHYT".

Bước 2: Nhập thông tin mã số BHYT, họ tên, ngày tháng năm sinh theo yêu cầu để kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ BHYT.

BHXH khuyến nghị người dân kiểm tra thông tin này trên VNeID, VssID- Ảnh 3.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai lưu ý, người dân cần chủ động kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ BHYT và gia hạn kịp thời trước khi thẻ hết hạn, nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh không bị gián đoạn. Đặc biệt, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu khám chữa bệnh có thể phát sinh đột xuất nên việc gia hạn sớm là cần thiết.

Việc duy trì thẻ BHYT còn hiệu lực không chỉ giúp người dân yên tâm chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, mà còn bảo đảm đầy đủ quyền lợi khi tham gia BHYT theo quy định.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông lái 2 ô tô chặn xe khác, khoe nhiều quan hệ: Bất ngờ danh tính

Người đàn ông lái 2 ô tô chặn xe khác, khoe nhiều quan hệ: Bất ngờ danh tính Nổi bật

Cãi nhau với vợ, hành khách đấm liên tiếp vào mặt tài xế: Biết trong xe có camera thì liền "lật mặt"

Cãi nhau với vợ, hành khách đấm liên tiếp vào mặt tài xế: Biết trong xe có camera thì liền "lật mặt" Nổi bật

Trước ngày đi làm trở lại, thời tiết thay đổi thế nào?

Trước ngày đi làm trở lại, thời tiết thay đổi thế nào?

14:45 , 21/02/2026
Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoa SN 1961

Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoa SN 1961

14:44 , 21/02/2026
Bắt Phạm Trần Lệ Xuân sinh năm 1992

Bắt Phạm Trần Lệ Xuân sinh năm 1992

14:17 , 21/02/2026
Quảng Ngãi xảy ra động đất liên tiếp vào mùng 5 Tết

Quảng Ngãi xảy ra động đất liên tiếp vào mùng 5 Tết

13:43 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên