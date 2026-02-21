5 ô tô con 'dồn toa' trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Nhiều nhân chứng cho biết, các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội, đến khu vực trên thì xảy ra va chạm “dồn toa” giữa 5 ô tô tại làn số 1 (sát dải phân cách) nên bị hư hại nhẹ phần đuôi và nắp capo xe. May mắn vụ việc không có ai bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn "dồn toa" trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn thuộc tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan chức năng sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, phân luồng giao thông qua khu vực.

Trước đó, vào tối 7/2, trên cầu Nhật Tân , TP Hà Nội cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô khi các xe này va chạm với nhau.

Tại hiện trường, 5 xe đâm liên hoàn tại hai làn đường sát dải phân cách giữa của cầu, bị móp méo, biến dạng phần đầu và đuôi.

Vụ tai nạn khiến giao thông theo hướng từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài ùn ứ kéo dài. Đáng chú ý, do hiếu kỳ, nhiều người điều khiển phương tiện ở chiều ngược lại đi chậm để theo dõi hiện trường, gây ùn tắc cục bộ khu vực cầu Nhật Tân.

Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tiếp nhận thông tin vụ việc đã điều động lực lượng tới hiện trường để xử lý vụ việc và tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.