Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh tính 6 người mất tích sau vụ tàu khách va chạm phà chở đá trên hồ Thác Bà

22-02-2026 - 06:56 AM | Xã hội

Tối 21/2 (mùng 5 Tết), vụ va chạm giữa tàu chở 22 khách và phà chở đá trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích.

6 nạn nhân mất tích gồm: H.V.T. (sinh năm 1983), H.T.T. (sinh năm 1966), T.T.H. (sinh năm 1978), H.T.T.T. (sinh năm 2012), H.Đ.M. (sinh năm 2015) và H.T.H. (sinh năm 1970).

Danh tính 6 người mất tích sau vụ tàu khách va chạm phà chở đá trên hồ Thác Bà- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích.

Trước đó, khoảng 19h15 đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy trên hồ Thác Bà (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai).

Thời điểm trên, phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H, chở đá hộc từ Xuân Long về cảng Hương Lý do N.V.T. (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) cầm lái.

Phà chở đá sau đó xảy ra đâm va với tàu chở hành khách biển số YB-0876H do T.Đ.N. (sinh năm 1995, trú tại xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) cầm lái hướng từ Mông Sơn về Phúc Ninh. Trên tàu khách chở 22 người, cùng với lái tàu là 23 người.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người, tình trạng sức khoẻ ổn định. 6 người mất tích. Tàu chở khách hiện tại bị chìm.

Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cãi nhau với vợ, hành khách đấm liên tiếp vào mặt tài xế: Biết trong xe có camera thì liền "lật mặt"

Cãi nhau với vợ, hành khách đấm liên tiếp vào mặt tài xế: Biết trong xe có camera thì liền "lật mặt" Nổi bật

BHXH khuyến nghị người dân kiểm tra thông tin này trên VNeID, VssID

BHXH khuyến nghị người dân kiểm tra thông tin này trên VNeID, VssID Nổi bật

Lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

Lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

23:12 , 21/02/2026
Ô tô khách lao xuống sườn đồi ở Lào Cai

Ô tô khách lao xuống sườn đồi ở Lào Cai

22:15 , 21/02/2026
5 ô tô con 'dồn toa' trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

5 ô tô con 'dồn toa' trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

21:40 , 21/02/2026
50 chủ xe bị phạt nguội dịp Tết có biển số sau nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168, vi phạm tới 20 triệu đồng

50 chủ xe bị phạt nguội dịp Tết có biển số sau nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168, vi phạm tới 20 triệu đồng

21:23 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên