Danh tính 6 người mất tích sau vụ tàu khách va chạm phà chở đá trên hồ Thác Bà

6 nạn nhân mất tích gồm: H.V.T. (sinh năm 1983), H.T.T. (sinh năm 1966), T.T.H. (sinh năm 1978), H.T.T.T. (sinh năm 2012), H.Đ.M. (sinh năm 2015) và H.T.H. (sinh năm 1970).

Lực lượng chức năng tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích.

Trước đó, khoảng 19h15 đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy trên hồ Thác Bà (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai).

Thời điểm trên, phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H, chở đá hộc từ Xuân Long về cảng Hương Lý do N.V.T. (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) cầm lái.

Phà chở đá sau đó xảy ra đâm va với tàu chở hành khách biển số YB-0876H do T.Đ.N. (sinh năm 1995, trú tại xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) cầm lái hướng từ Mông Sơn về Phúc Ninh. Trên tàu khách chở 22 người, cùng với lái tàu là 23 người.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người, tình trạng sức khoẻ ổn định. 6 người mất tích. Tàu chở khách hiện tại bị chìm.