Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích: Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân, xác định nguyên nhân

Liên quan đến vụ lật tàu trên hồ Thác Bà tối 21/2, làm 23 người bị chìm, 6 người mất tích, công tác cứu hộ, tìm kiếm những người còn mất tích khác vẫn đang được tích cực triển khai.

Thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân.

Khuya ngày 21/2, UBND xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai), đã thông tin về nguyên nhân của vụ lật tàu chở 23 người bị chìm, 6 người mất tích.

Theo đó, khoảng 19h15 ngày 21/2, tàu chở khách mang BKS YB0876H và tàu chở đá BKS YB0919 đã xảy ra va chạm trên hồ Thác Bà, thuộc khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái. Hậu quả là tàu chở khách bị chìm khiến 6 người mất tích.

Danh tính 6 nạn nhân mất tích được xác định gồm: H.T.T (SN 1966); H.T.H (SN 1970); T.T.H (SN 1978); H.V.T. (SN 1984); H.Đ.M.(SN 2015); H.T.T.T (SN 2012). Cả 6 nạn nhân đều trú tại thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ chìm tàu - Ảnh: Tiền Phong

Thông tin trên Tiền phong cho hay, tàu chở hành khách mang biển kiểm soát YB0876H, do ông Trần Anh Tuấn (SN 1979, trú thôn Trung Tâm 1, xã Bảo Ái) là chủ tàu. Ông Tuấn đã mua lại phương tiện này của ông Đặng Ngọc Chiến (SN 1990, trú thôn 13, xã Yên Bình) nhưng chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tàu chở khách do anh Triệu Văn Nội (SN 1995, trú thôn Suối Hốc, xã Cảm Nhân) điều khiển. Theo trình bày, phương tiện có đăng ký và còn hạn đăng kiểm; người điều khiển có giấy phép lái phương tiện thủy nội địa. Lúc xảy ra tai nạn, trên tàu chở 23 người (bao gồm cả lái tàu), di chuyển theo hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.

Phương tiện thứ hai, tức tàu chở đá, mang biển kiểm soát YB0919, thuộc sở hữu của Công ty Khoáng sản Marble Việt Nam (trụ sở tại thôn 13, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai). Tàu này do Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú thôn 4, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển. Theo người điều khiển, phương tiện có đăng ký, còn hạn đăng kiểm và có giấy phép lái tàu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tàu đang chở khoảng 515 tấn đá, di chuyển theo hướng từ xã Lục Yên về xã Yên Bình.Khi đến địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, hai phương tiện xảy ra va chạm. Hậu quả, tàu YB0876H đang chở 23 hành khách bị chìm. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người, sức khỏe ổn định, còn 6 người vẫn đang mất tích, tàu khách bị chìm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã Bảo Ái, xã Cảm Nhân và các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.