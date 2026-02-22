Khởi tố giám đốc Phạm Văn Lộc vì tội trộm cắp

Ngày 22/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Phạm Văn Lộc về tội "Trộm cắp tài sản", quy định tại Khoản 4, Điều 173 Bộ luật Hình sự. Trước đó, bị can này đã bị khởi tố và điều tra về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tại Công ty TNHH Lộc Thịnh.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng sự lỏng lẻo trong quản lý tại bãi Liên Trì (xã Đông Sơn) – nơi tập kết khối lượng lớn đất, đá sau nổ mìn từ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh – Phạm Văn Lộc lên kế hoạch trộm cắp bài bản.

Tống đạt Quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Phạm Văn Lộc - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Cụ thể, từ năm 2024 đến tháng 8/2025, Lộc điều động hàng loạt máy xúc và xe tải ben lén lút vận chuyển hơn 250.000 m³ đá về kho bãi của công ty mình. Số đá trộm cắp này sau đó được gia công thành đá thành phẩm và bán ra thị trường với giá trị tài sản chiếm đoạt ước tính hơn 30 tỷ đồng.

Đáng chú ý, để đối phó với cơ quan chức năng và bảo đảm hoạt động trộm cắp diễn ra trót lọt, bị can Lộc đã thể hiện sự tính toán tinh vi. Đối tượng cho lắp đặt hệ thống camera giám sát dày đặc dọc tuyến Quốc lộ 24C, đoạn từ ngã tư Bình Long đến bãi Liên Trì để chống đối lực lượng chức năng.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định: “Việc khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với các hành vi xâm phạm tài sản nhà nước và trục lợi từ những kẽ hở trong quản lý tài nguyên môi trường”.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan cũng như hành vi bao che (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.