9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn giao thông làm 230 người chết

Ngày 22-2, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an cho biết 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (Từ ngày 14-2 đến 10 giờ ngày 22-2, tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày Mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, giảm 154 vụ , giảm 73 người chết, giảm 118 người bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở Hải Phòng. Ảnh: T.H.

Cũng trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 2.473 trường hợp, 16.095 giấy phép lái xe bị trừ điểm; tạm giữ 747 ô tô, 26.742 mô tô, 1.062 phương tiện khác.

Trong đó, phát hiện, xử lý 26.337 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 34,4% tổng số vi phạm về TTATGT); so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tăng 9.188 trường hợp. Phát hiện, xử lý 15.728 trường hợp vi phạm tốc độ…

Theo Cục CSGT, trong 9 ngày nghỉ Tết tổng lưu lượng phương tiện từ đường địa phương đi vào các tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý là hơn 5,2 triệu lượt; tổng lưu lượng phương tiện từ các tuyến cao tốc ra tuyến đường địa phương là gần 5.4 triệu lượt.