Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn giao thông làm 230 người chết

22-02-2026 - 21:23 PM | Xã hội

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người.

Ngày 22-2, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an cho biết 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (Từ ngày 14-2 đến 10 giờ ngày 22-2, tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày Mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, giảm 154 vụ , giảm 73 người chết, giảm 118 người bị thương.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: 230 Người chết vì tai nạn giao thông toàn quốc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở Hải Phòng. Ảnh: T.H.

Cũng trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 2.473 trường hợp, 16.095 giấy phép lái xe bị trừ điểm; tạm giữ 747 ô tô, 26.742 mô tô, 1.062 phương tiện khác.

Trong đó, phát hiện, xử lý 26.337 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 34,4% tổng số vi phạm về TTATGT); so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tăng 9.188 trường hợp. Phát hiện, xử lý 15.728 trường hợp vi phạm tốc độ…

Theo Cục CSGT, trong 9 ngày nghỉ Tết tổng lưu lượng phương tiện từ đường địa phương đi vào các tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý là hơn 5,2 triệu lượt; tổng lưu lượng phương tiện từ các tuyến cao tốc ra tuyến đường địa phương là gần 5.4 triệu lượt.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thắng SN 1992 trong vụ đốt xe, định đánh CSGT

Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thắng SN 1992 trong vụ đốt xe, định đánh CSGT Nổi bật

Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích: Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân, xác định nguyên nhân

Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích: Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân, xác định nguyên nhân Nổi bật

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

18:39 , 22/02/2026
Kết quả xổ số miền Bắc, miền Trung hôm nay, 22-2: Khánh Hòa, Kon Tum, Huế, Thái Bình

Kết quả xổ số miền Bắc, miền Trung hôm nay, 22-2: Khánh Hòa, Kon Tum, Huế, Thái Bình

18:19 , 22/02/2026
Khởi tố giám đốc Phạm Văn Lộc vì tội trộm cắp

Khởi tố giám đốc Phạm Văn Lộc vì tội trộm cắp

18:16 , 22/02/2026
Cục Cảnh sát Giao thông có lưu ý quan trọng khi điều khiển xe trên đường cao tốc, chủ xe ô tô cần biết để tránh bị phạt

Cục Cảnh sát Giao thông có lưu ý quan trọng khi điều khiển xe trên đường cao tốc, chủ xe ô tô cần biết để tránh bị phạt

17:59 , 22/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên