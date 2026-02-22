Người dân ùn ùn trở lại Thủ đô trong ngày cuối dịp nghỉ Tết Bính Ngọ
Ngày cuối kỳ nghỉ lễ Tết Bính Ngọ 2026, hàng vạn người quay về Hà Nội khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô rơi vào tình trạng ùn tắc.
Ngày 22-2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, hàng vạn người dân trở lại Hà Nội làm việc khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ ở Thủ đô rơi vào tình trạng ùn tắc.
Tại đường Ngọc Hồi hướng vào trung tâm thành phố có thời điểm xảy ra ùn ứ giao thông từ khu vực bến xe Nước Ngầm kéo dài đến ngõ 15 Ngọc Hồi. Bên cạnh đó, ở đường Giải Phóng ở các nút giao phương tiện giao thông đông đúc, di chuyển chậm.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, theo dõi tình hình giao thông thường xuyên và tuân thủ quy định an toàn để hạn chế ùn tắc, va chạm trong khung giờ cao điểm.
