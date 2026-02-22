Người dân ùn ùn trở lại Thủ đô trong ngày cuối dịp nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22-2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, hàng vạn người dân trở lại Hà Nội làm việc khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ ở Thủ đô rơi vào tình trạng ùn tắc.



Ùn ứ cũng xảy ra tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, từ khu vực cầu Văn Điển đến gần Vành đai 3 trên cao

Tại đường Ngọc Hồi hướng vào trung tâm thành phố có thời điểm xảy ra ùn ứ giao thông từ khu vực bến xe Nước Ngầm kéo dài đến ngõ 15 Ngọc Hồi. Bên cạnh đó, ở đường Giải Phóng ở các nút giao phương tiện giao thông đông đúc, di chuyển chậm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, theo dõi tình hình giao thông thường xuyên và tuân thủ quy định an toàn để hạn chế ùn tắc, va chạm trong khung giờ cao điểm.

Vào cuối giờ chiều đường Giải Phóng lượng phương tiện giao thông tăng cao

Lượng xe đông đúc tại đường Ngọc Hồi