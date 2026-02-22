Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt khẩn cấp chủ quán cơm Đặng Trần Quốc Vũ

22-02-2026 - 21:28 PM | Xã hội

Toàn bộ diễn biến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu được ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, chiều 22/2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Thông tin trên báo Pháp luật TP HCM, 2 đối tượng bị bắt là Đặng Trần Quốc Vũ (49 tuổi, chủ quán cơm niêu C.N trên đường Trần Phú) và Đào Năng Nghĩa (29 tuổi), cùng trú tại phường Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Trước đó, khoảng 10h20 phút ngày 21/2, Công an phường Vũng Tàu tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra đánh nhau tại khu vực trên. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Công an phường Vũng Tàu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn, ổn định tình hình và mời các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc.

Bắt khẩn cấp chủ quán cơm Đặng Trần Quốc Vũ- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp với Vũ và Nghĩa - Ảnh:PLO Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp với Vũ và Nghĩa - Ảnh:PLO

Thông tin trên CAND, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đậu xe ô tô tại khu vực đối diện một quán ăn. Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó xảy ra xô xát. Trong quá trình mâu thuẫn, một số đối tượng đã có hành vi sử dụng hung khí (xẻng cán gỗ, lưỡi sắt) và dùng tay đánh nhau, xô đẩy, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh địa bàn.

Từ công tác truy xét, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan gồm: Đặng Trần Quốc Vũ (SN 1977), Đặng Trần Bảo Nghi (SN 2000, ngụ phường Vũng Tàu) và Đào Năng Nghĩa (SN 1997) để làm rõ hành vi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng cá nhân để xử lý nghiêm.

Trước đó, sáng 21/2 (mùng 5 Tết), một nhóm 6 du khách (5 người lớn và 1 trẻ em) từ Trảng Bom (Đồng Nai) đi ô tô đến khu vực đường Trần Phú, phường Vũng Tàu để tìm quán cà phê, ngắm biển. Nhóm cử một người vào quán hỏi chỗ, những người còn lại ngồi trên xe đang dừng sát lề đường, cạnh một khu đất trống và đối diện quán cơm niêu của Vũ

Vũ không đồng ý việc nhóm du khách dừng, đỗ xe tại khu vực này, dẫn đến đôi bên xảy ra cự cãi. Sau đó, Vũ đã dùng xẻng đuổi đánh. Hai người còn lại cũng lao ra tham gia, khiến anh C.N.H. (SN 2003) bị thương.

Ngay sau sự việc, nhóm du khách trình báo Công an phường Vũng Tàu. Toàn bộ diễn biến được ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết xử lý triệt để các hành vi coi thường pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thắng SN 1992 trong vụ đốt xe, định đánh CSGT

Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thắng SN 1992 trong vụ đốt xe, định đánh CSGT Nổi bật

Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích: Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân, xác định nguyên nhân

Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích: Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân, xác định nguyên nhân Nổi bật

9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn giao thông làm 230 người chết

9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn giao thông làm 230 người chết

21:23 , 22/02/2026
Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

18:39 , 22/02/2026
Kết quả xổ số miền Bắc, miền Trung hôm nay, 22-2: Khánh Hòa, Kon Tum, Huế, Thái Bình

Kết quả xổ số miền Bắc, miền Trung hôm nay, 22-2: Khánh Hòa, Kon Tum, Huế, Thái Bình

18:19 , 22/02/2026
Khởi tố giám đốc Phạm Văn Lộc vì tội trộm cắp

Khởi tố giám đốc Phạm Văn Lộc vì tội trộm cắp

18:16 , 22/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên