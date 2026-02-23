Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Thị Mỹ Duyên SN 1995

23-02-2026 - 10:32 AM | Xã hội

Phan Thị Mỹ Duyên và một đối tượng khác bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

‎Ngày 16/2 vừa qua, Công an phường Long Xuyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Phước Tài (sinh năm 1999, trú tại khóm Đông Thịnh 6, phường Long Xuyên) và Phan Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1995, trú tại khóm 4, phường Long Xuyên) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Thị Mỹ Duyên SN 1995 - Ảnh 1.

Các đối tượng Huỳnh Phước Tài và Phan Thị Mỹ Duyên (bên phải) (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, Công an phường Long Xuyên nhận được tin báo tại một ngôi nhà thuộc khóm Đông Thịnh 6, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang có các đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Xuyên đã tiến hành kiểm tra hành chính địa điểm nêu trên, qua kiểm tra phát hiện Huỳnh Phước Tài cùng với Phan Thị Mỹ Duyên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, Công an phường thu giữ một số dụng cụ trên bề mặt còn bám dính tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy, cùng các tang vật khác có liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, Tài và Duyên thừa nhận vừa tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

