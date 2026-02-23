Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Mùi sinh năm 1979

23-02-2026 - 09:59 AM | Xã hội

Nguyễn Thị Mùi là đối tượng có hành vi chửi bới khi thu tiền trông giữ xe.

Quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh nắm được thông tin ngày 21/02/2026, tài khoản Facebook “Nhà DL Kiên Khuyên”đăng tải clip phản ánh nội dung có một người phụ nữ to tiếng chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe của người dân đi hành lễ tại Đền Bà chúa Then và Đền Cô bé Chí Mìu, thuộc xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Kép xác minh điều tra. Kết quả xác minh, xác định người phụ nữ trong video là Nguyễn Thị Mùi, sinh năm 1979, cư trú tại thôn Việt Hương, xã Kép.

Ngày 21/02/2026, chị Mùi đã có hành vi thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào Đền Bà chúa Then và Đền Cô bé Chí Mìu, thuộc xã Kép, tỉnh Bắc Ninh, đồng thời có các hành vi chửi bới, giật chìa khóa xe của tài xế là anh N.M.K với mục đích buộc phải trả tiền, nếu không sẽ không trả chìa khóa và không cho xe di chuyển, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận.

Ảnh: CA Bắc Ninh

Ngày 22/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh đã tiến hành triệu tập, làm việc với Nguyễn Thị Mùi. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Mùi đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm đã thực hiện.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mùi để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Ảnh: CA Bắc Ninh

Kết quả điều tra ban đầu, xác định trong ngày 21/02/2026, Nguyễn Thị Mùi đã thu tiền đỗ xe của khoảng 10 người với số tiền là 420.000đ (bốn trăm hai mươi nghìn đồng). Cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ số tiền 420.000đ (bốn trăm hai mươi nghìn đồng); 01 chiếc xe máy điện màu đỏ, đen và 01 chiếc điện thoại di động Iphone Xs màu vàng của Nguyễn Thị Mùi, đồng thời ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Mùi về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra và mở rộng.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

