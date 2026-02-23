Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ lật tàu khách trên hồ Thác Bà

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Công điện nêu rõ vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21-2, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại hồ Thác Bà, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai do phà chở đá biển kiểm soát YB - 0919H va chạm với tàu chở khách biển kiểm soát YB - 0876H; hậu quả làm chìm tàu chở khách, 1 người chết và 5 người mất tích.

Khu vực nơi xảy ra vụ chìm tàu khiến 6 người tử vong

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gửi lời thăm hỏi tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân còn mất tích.

Bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường thủy; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; lưu ý kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở hàng, chở khách trên đường thủy nội địa, siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá tải, quá số người quy định, xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự.

Đối với Bộ Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu cơ qua này chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai và các Sở Xây dựng các địa phương kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; đặc biệt xem xét trách nhiệm của lái tàu, chủ tàu, đơn vị quản lý, khai thác bến đối với vụ tai nạn nêu trên.

UBND các tỉnh, thành phố cần siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm về việc không mặc áo phao cho hành khách trên các tàu, thuyền.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 22-2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 6 nạn nhân mất tích. Danh tính 6 nạn nhân mất tích được xác định gồm: H.T.T. (59 tuổi), H.T.H. (55 tuổi), T.T.H. (47 tuổi), H.V.T. (42 tuổi), H.Đ.M. (10 tuổi), H.T.T.T. (13 tuổi). Cả 6 nạn nhân đều trú tại thôn Ngòi Song, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.

Theo cơ quan chức năng, tàu chở khách do ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái) làm chủ, lái tàu là ông Triệu Văn Nội (31 tuổi, trú xã Cảm Nhân). Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tàu khách chở 23 người (kể cả lái tàu) di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân.

Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên). Lái tàu là ông Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú xã Cảm Nhân).