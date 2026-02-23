Dòng người 'đổ bộ' làng cổ Đường Lâm, săn ảnh Tết xưa
23-02-2026 - 10:59 AM |
Xã hội
Thay vì các điểm giải trí hiện đại ở trung tâm, trong những ngày đầu năm mới, nhiều người lựa chọn tìm về làng cổ Đường Lâm (phường Sơn Tây, Hà Nội) để trải nghiệm không gian Tết truyền thống và lưu lại những khung hình kỷ niệm dịp đầu năm.
Thay vì tới các khu vui chơi hiện đại, nhiều bạn trẻ lựa chọn về làng cổ Đường Lâm (phường Sơn Tây, Hà Nội) để ghi lại những khung hình Tết trong những ngày đầu xuân. Không khí tại đây trở nên náo nhiệt khi du khách tập trung đông đúc tại các điểm tham quan nổi tiếng để trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của vùng Bắc Bộ.
Với lợi thế là một trong những ngôi làng còn giữ nguyên nếp nhà cổ và cấu trúc làng quê xưa, Đường Lâm luôn là điểm đến quen thuộc của nhiều du khách.
Tranh thủ thời tiết đầu xuân, nhiều gia đình đã lựa chọn làng cổ làm điểm đến để tham quan và lưu giữ hình ảnh kỷ niệm.
Đình làng Mông Phụ – công trình kiến trúc Việt – Mường có tuổi đời gần 400 năm – là một trong những điểm check-in hút khách nhất. Trước sân đình, từng nhóm bạn trẻ kiên nhẫn chờ đến lượt để có được khung hình ưng ý.
Thời gian gần đây, bộ mặt Làng cổ Đường Lâm đổi khác. Nhiều tiểu cảnh, không gian sáng tạo được dựng lên ngay gần cổng làng Mông Phụ thu hút đông đảo du khách ghé qua check-in, trải nghiệm. Du lịch cộng đồng ở Đường Lâm có sự đổi thay rõ rệt sau hơn chục năm.
Dọc các ngõ nhỏ, dịch vụ cho thuê áo dài, chụp ảnh gia đình hoạt động nhộn nhịp. Du khách có thể lựa chọn từ áo dài truyền thống đến các mẫu cách tân, kết hợp phụ kiện như nón lá, quạt giấy để phù hợp không gian cổ kính.
Giữa không gian cổ kính của cổng làng Mông Phụ, đình làng, giếng nước và những mái ngói rêu phong, tà áo dài thướt tha của người trẻ như làm sống dậy ký ức làng Việt xưa.
Tranh thủ những ngày đầu Xuân, chị Thu Hương (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cùng gia đình tìm về làng cổ Đường Lâm để vãn cảnh và ghi lại những khung hình kỷ niệm. Trong tà áo dài truyền thống, chị Hương chia sẻ: “Thay vì những điểm vui chơi ồn ào, không gian yên bình tại đây giúp cả nhà thấy thư thái hơn. Đây cũng là dịp để cả gia đình tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống và chụp bộ ảnh áo dài làm kỷ niệm”.
Bên cạnh việc chụp ảnh, hoạt động đi lễ chùa cầu an đầu năm tại đây cũng ghi nhận lượng người tham gia đông đảo.
Nổi danh trên vùng đất xứ Đoài, Chùa Mía là ngôi cổ tự đặc sắc với kiến trúc truyền thống. Trong những ngày đầu năm, nơi đây ghi nhận lượng lớn du khách đổ về vãn cảnh, tìm lại sự thanh thản trong không gian cổ kính.
Nhiều gia đình tranh thủ đi lễ đầu Xuân, thưởng ngoạn cảnh sắc trước khi quay trở lại với nhịp sống và công việc thường nhật.
Theo Luân Dũng
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
