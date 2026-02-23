Dòng người 'đổ bộ' làng cổ Đường Lâm, săn ảnh Tết xưa

Tranh thủ những ngày đầu Xuân, chị Thu Hương (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cùng gia đình tìm về làng cổ Đường Lâm để vãn cảnh và ghi lại những khung hình kỷ niệm. Trong tà áo dài truyền thống, chị Hương chia sẻ: “Thay vì những điểm vui chơi ồn ào, không gian yên bình tại đây giúp cả nhà thấy thư thái hơn. Đây cũng là dịp để cả gia đình tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống và chụp bộ ảnh áo dài làm kỷ niệm”.