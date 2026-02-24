Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dạy thêm giờ, nhà giáo phải chịu thuế thu nhập ra sao?

24-02-2026 - 08:45 AM | Xã hội

Tiền lương 1 tiết dạy thêm giờ nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập được tính bằng tiền lương 1 tiết dạy nhân 150%. Số tiền này được chi trả sau khi kết thúc năm học và là khoản tiền chịu thuế thu nhập cá nhân.

Bà Nguyễn Hoàng Linh là kế toán của một trường tiểu học băn khoăn về việc thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng trong lĩnh vực giáo dục cần được hướng dẫn cụ thể, trong đó có tiền dạy thêm giờ của giáo viên.

Về nội dung này, mới đây, Thuế cơ sở 4 tỉnh Tây Ninh có ý kiến, tiền tăng giờ (dạy thêm giờ) của giáo viên công lập được quyết toán và chi trả khi kết thúc học kỳ hoặc sau khi kết thúc năm học. Đây là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Người có thu nhập phải thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, tiền lương 1 tiết dạy thêm của nhà giáo được tính bằng tiền lương 1 tiết dạy x 150%.

Bộ GD&ĐT đã có quy định mới nhất về chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập theo Thông tư 21 có hiệu lực từ ngày 23/9/2025. Trong đó, quy định tổng số tiết dạy thêm trong một năm học đối với nhà giáo để được tính tiền lương dạy thêm giờ không quá 200 tiết, trừ trường hợp đặc biệt, nhà trường không bố trí đủ số lượng giáo viên giảng dạy.

Tiền lương của một tháng được xác định làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo.

Thông tư của Bộ GD&ĐT cũng quy định, thời điểm chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo được thực hiện sau khi kết thúc năm học. Trường hợp nhà giáo nghỉ hưu, thôi việc hay điều động, thuyên chuyển thì việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ phải được chi trả sớm, tại thời điểm nghỉ hoặc thuyên chuyển.

Tổng số tiết dạy thêm trong năm học đối với nhà giáo được tính bằng, tổng số tiết dạy thực tế trừ định mức tiết dạy.

Trong đó, tiền lương 1 tiết dạy thêm của nhà giáo được tính bằng tiền lương 1 tiết dạy x 150%.

Nguồn kinh phí thực hiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Theo Hà Linh

Tiền Phong

