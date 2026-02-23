Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tài xế buồn ngủ tới mức không thể tiếp tục lái xe thì có được đỗ trên cao tốc? Cục CSGT giải đáp

23-02-2026 - 15:43 PM | Xã hội

Cục CSGT đã có hướng dẫn chi tiết đối với các tài xế gặp vấn đề sức khỏe hoặc quá buồn ngủ khi di chuyển trên đường cao tốc.

Theo Cục CSGT, đường cao tốc cấm dừng đỗ xe, trừ trường hợp dừng đúng nơi quy định hoặc trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe và phải thực hiện đầy đủ các khuyến cáo về dừng xe trên đường cao tốc.

Khi dừng, đỗ xe, tài xế cần thực hiện các nguyên tắc sau:

Phải cố gắng đưa xe dừng tại làn khẩn cấp hoặc sát lề đường bên phải;

Người lái xe hoặc người trên xe phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, dùng biển cảnh báo đặt cách đuôi xe ít nhất 150m;

Đưa mọi người thoát ra ngoài hộ lan phía bên phải đường, tốt nhất là bố trí người đứng sát lề đường phía sau xe dừng ít nhất 50m để vẫy báo hiệu nguy hiểm;

Gọi điện ngay cho CSGT (19008099) hoặc số đơn vị quản lý đường để được hỗ trợ.

Trong một số trường hợp "đặc biệt" ví dụ như tài xế quá mệt mỏi, buồn ngủ tới mức không thể tiếp tục điều khiển phương tiện, mà trạm dừng nghỉ hoặc lối ra cách quá xa, thì người lái xe vẫn có thể dừng xe tại làn khẩn cấp và phải thực hiện đầy đủ các bước về cảnh báo, gọi điện…

Sau đó nhanh chóng ra khu vực lề đường ngoài giải phân cách thực hiện các biện pháp:

Sau khi thực hiện các thao tác trên, tài xế cần khẩn trương điều khiển xe tới trạm dừng nghỉ hoặc ra khỏi đường cao tốc (vì thông thường chỉ 15-20 phút chạy xe là có một lối ra).

Cục CSGT cũng lưu ý, tài xế tuyệt đối không được phép ngủ trên cabin xe hoặc mắc võng ngủ ven đường, ngủ sau xe… Trước khi vào cao tốc lái xe cần chú ý đảm bảo sức khỏe, tỉnh táo, nghiên cứu kỹ lộ trình di chuyển, kiểm tra an toàn xe.

CSGT sẽ xử lý những trường hợp cố tình hoặc lợi dụng lý do không thuyết phục để dừng, đỗ trên cao tốc.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

