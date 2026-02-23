Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm người xô xát vì tranh giành ghế ở quán cafe mùng 4 Tết, 2 người nhập viện: Nạn nhân lên tiếng

23-02-2026 - 15:16 PM | Xã hội

Một nạn nhân 15 tuổi hiện đang bị đau đầu, hoảng loạn.

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước đoạn clip ghi lại vụ ẩu đả vào mùng 4 Tết lại một quán cafe. Theo đoạn clip, một nhóm cô gái trẻ đang ngồi uống cafe thì có một người đi vệ sinh. Sau đó, một gia đình gồm 2 người lớn và 1 thiếu nữ vào quán và lấy chiếc ghế của nhóm cô gái. Nhóm này giải thích rằng ghế đã có người rồi, và 2 bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, sau đó lao vào xô xát.

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người ngán ngẩm khi chỉ vì chuyện rất nhỏ mà lại xảy ra ẩu đả trong ngày đầu năm mới. Được biết, sự việc xảy ra tại một quán cafe trên địa bàn phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Chia sẻ trên báo Dân trí, chị H.S. (27 tuổi, trú tại xã Ea Knuếc) cho biết vụ xô xát, chị cùng em gái 15 tuổi phải nhập viện điều trị. Hiện chị S. đã xuất viện còn em gái vẫn nằm lại theo dõi do nạn nhân đang hoảng loạn, bị đau ở đầu.

Chỉ vì giành chiếc ghế ngồi mà nhóm người đã ẩu đả ngay mùng 4 Tết.

Kể lại sự việc, chị S. cho hay vào chiều mùng 4 Tết Bính Ngọ, chị cùng em gái và 2 người bạn ghé vào quán cafe tại phường Ea Kao để vui chơi.

Lát sau, em gái chị S. đi vệ sinh, mấy người bạn thì để túi xách trên ghế rồi ra khuôn viên quán chụp ảnh. Lúc này, gia đình gồm 2 người lớn và 1 thiếu nữ ghé lại lấy chiếc ghế của nhóm chị S. Chị này đã trao đổi rằng ghế có người ngồi rồi và 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Theo lời chị S., gia đình kia chửi bới rất dữ, rồi xông vào đánh nhóm của chị trước mặt nhiều người. Sau khi bị đánh, chị S. đến trình báo sự việc với công an, mong cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin trên báo Lao Động, Công an phường Ea Kao đang vào cuộc xác minh vụ việc nói trên. Vì vụ ẩu đả xảy ra vào thời điểm rất đông người nên cơ quan công an đang trích xuất camera để mời những người liên quan đến trụ sở làm rõ, xử lý theo quy định.

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5, Quốc khánh 2/9 năm 2026

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5, Quốc khánh 2/9 năm 2026 Nổi bật

Bất ngờ hình ảnh đường phố TPHCM trong sáng đầu tiên đi làm sau Tết

Bất ngờ hình ảnh đường phố TPHCM trong sáng đầu tiên đi làm sau Tết Nổi bật

Công an Thanh Hóa ra cảnh báo sau khi người phụ nữ bị bắt vì thu tiền gửi xe người đi lễ đầu năm

Công an Thanh Hóa ra cảnh báo sau khi người phụ nữ bị bắt vì thu tiền gửi xe người đi lễ đầu năm

14:59 , 23/02/2026
Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Nhậu và nhiều phụ nữ

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Nhậu và nhiều phụ nữ

14:41 , 23/02/2026
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Làm sao để biết điện thoại không bị chặn giao dịch từ 1/3?

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Làm sao để biết điện thoại không bị chặn giao dịch từ 1/3?

14:32 , 23/02/2026
Một số tuyến phố Hà Nội kẹt cứng ngày đầu trở lại làm việc sau Tết

Một số tuyến phố Hà Nội kẹt cứng ngày đầu trở lại làm việc sau Tết

14:03 , 23/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên