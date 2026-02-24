Tài xế xe bán tải lấn làn ngược chiều trên cao tốc bị phạt 5 triệu đồng

Thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6 xác minh, xử lý tài xế ô tô bán tải đi sai làn đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hình ảnh hàng dài ô tô di chuyển chậm trên cao tốc. Tuy nhiên, thay vì chấp hành việc xếp hàng theo đúng làn, một xe bán tải màu trắng lấn hẳn sang làn đường ngược chiều, tài xế còn liên tục nháy đèn.

Đoạn video khiến cộng đồng mạng bức xúc vì ý thức tham gia giao thông của tài xế ô tô bán tải.

Xe bán tải đi sai làn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Từ phản ánh tới Fanpage Cục CSGT và mạng xã hội về vụ việc trên, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT tổ chức xác minh, xử lý.

Lực lượng chức năng xác định, vào hồi 15h25 ngày 22/2, tại Km125+300 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lái xe Hồ Ngọc H. (SN 1997, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) lái xe ô tô bán tải biển số 24A-172.xx vi phạm trật tự an toàn giao thông đi không đúng làn đường quy định (làn đường ngược chiều).

Ngày 24/2, tài xế Hồ Ngọc H. đến trụ sở Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai làm việc.

Cán bộ CSGT lập biên bản làm việc với lái xe, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm. Mức tiền phạt là 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.