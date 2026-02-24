Tất cả người dân đặc biệt chú ý khi app ngân hàng bỗng nhiên bị khóa

Công an tỉnh Khánh Hoà cho hay, việc thanh toán bằng cách chuyển khoản thông qua ứng dụng ngân hàng (app) được người dân cài đặt trên điện thoại ngày càng phổ biến. Lợi dụng điều này, tội phạm mạng gần đây đã chuyển hướng sang thủ đoạn mới, cụ thể như sau:

Theo trình bày của chị N.T.Đ.Q. (trú TP. Nha Trang), mới đây chị nhận được cuộc gọi lạ từ một người phụ nữ tự xưng nhân viên tổng đài của ngân hàng V., thông báo tài khoản của chị đã bị khóa và yêu cầu làm theo hướng dẫn để mở lại tài khoản.

Nghĩ là lừa đảo nên chị Q. tắt máy, nhưng khi mở app ngân hàng, chị Q. phát hiện tài khoản của mình bị khóa thật.

Nghĩ cuộc gọi trước đúng là của nhân viên ngân hàng, chị Q. gọi lại số điện thoại trên để nghe hướng dẫn.

Sau khi truy cập link và làm theo hướng dẫn của đối tượng, chị nhận được tin nhắn SMS của ngân hàng, thông báo đổi mật khẩu.

Qua điện thoại, đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như số điện thoại và xác thực căn cước công dân.

Đang trong lúc chuẩn bị thực hiện làm theo yêu cầu của đối tượng, cũng là lúc em trai chị Q. đi tới, hỏi chuyện. Rất may, sau khi nhận được thông tin cảnh báo của người thân, chị Q. đã kịp thời dừng lại, không cung cấp mã OTP cũng như những thông tin cá nhân cho người lạ.

Tương tự, chị N.T.N.T. (trú TP. Nha Trang) mở app ngân hàng để thực hiện chuyển tiền cho đối tác, thì phát hiện tài khoản đã bị khóa.

Theo chia sẻ của chị T., sau khi gọi điện thoại đến ngân hàng thì được biết, mã lỗi tài khoản bị khóa thể hiện đã có người khác đăng nhập tài khoản nhưng không thành công, do quá số lần quy định của ngân hàng nên tài khoản của chị đã bị khóa.

Vì thế, sau khi được nhân viên ngân hàng hướng dẫn, chị T. đã được hệ thống cấp lại mật khẩu mới, rồi tiến hành đổi mật khẩu để đăng nhập vào app. Cũng theo chia sẻ của chị T., trong quá trình được nhân viên ngân hàng hướng dẫn, đã có cuộc gọi lạ gọi đến và tự xưng là nhân viên ngân hàng, đề nghị chị đăng nhập vào đường link được gửi qua tin nhắn SMS.

“Cuộc gọi này rõ ràng là có ý đồ xấu, nhằm dẫn dụ tôi truy cập vào link lạ nhằm thực hiện các thủ đoạn lừa đảo, vì thế tôi đã lập tức xóa tin nhắn này, đồng thời chặn số của đối tượng lạ”, chị T. cho biết thêm.

Khi được hỏi về việc đối tượng có thể biết được số tài khoản của mình, chị T. cho rằng, đã cung cấp thông tin số tài khoản trên mạng xã hội cùng với số điện thoại để phục vụ việc kinh doanh của gia đình.

Qua các vụ việc trên, Công an tỉnh Khánh Hoà cảnh báo, việc các đối tượng gọi điện thoại thông báo tài khoản ngân hàng bị khóa là một hình thức lừa đảo mới xuất hiện.

Sở dĩ các đối tượng lừa đảo hiện nay có thể biết số tài khoản ngân hàng của người dân vì nhiều người trong quá trình trao đổi mua bán đã cung cấp số tài khoản trên mạng xã hội, các đối tượng biết được và cố tình đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần khiến tài khoản ngân hàng bị khóa.

Sau đó, kẻ xấu giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại thông báo tài khoản của nạn nhân bị khóa, rồi yêu cầu người dân thực hiện các bước mở lại tài khoản qua một đường link mà đối tượng gửi thông qua tin nhắn SMS thông thường.

Nếu người dân làm theo hướng dẫn này, đối tượng lừa đảo sẽ chiếm đoạt tài khoản và rút hết tiền có trong tài khoản.

Do đó, cơ quan công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không làm theo các hướng dẫn của đối tượng lừa đảo.