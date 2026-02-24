Từ 15/3, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được sản xuất, cung cấp pháo hoa nổ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2026 quy định về đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý, sử dụng con dấu; cư trú; căn cước...

Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3, Nghị định 58 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến an ninh trật tự với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; sử dụng pháo, con dấu; thi hành Luật Căn cước, Luật Cư trú.

Trong đó, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định liên quan đến việc quản lý sử dụng pháo.

Cụ thể, nghị định sửa đổi theo hướng: Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.

Theo quy định hiện nay, Thủ tướng quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ theo đơn đặt hàng của cơ quan nhà nước và đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng.

Cũng theo Nghị định 58, các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ vào dịp Tết nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc khánh, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày 30/4…sẽ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định.

Theo quy định hiện hành, việc tổ chức bắn pháo hoa nổ sẽ do UBND tỉnh, thành phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện.

Điểm đáng chú ý khác, Nghị định 58 cũng đã sửa đổi về thủ tục cấp giấy phép mua, vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa để sản xuất, kinh doanh theo hướng ưu tiên nộp hồ sơ online và rút ngắn thời gian cấp giấy phép.

Cụ thể, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an sẽ lập hồ sơ và nộp lên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc VneID, hoặc gửi qua đường bưu điện về Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng sẽ lập hồ sơ theo quy định và nộp về Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong 3 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép theo mẫu quy định. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cùng với đó, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa để sản xuất, kinh doanh cũng được rút ngắn từ 5 xuống còn 3 ngày.