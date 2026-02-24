Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

24-02-2026 - 17:58 PM | Xã hội

Hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng nội thất trên đường Đỗ Xuân Hợp khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Ngày 24-2, Công an phường Phước Long (TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng nội thất trên đường Đỗ Xuân Hợp.

Cháy lớn cửa hàng nội thất ở TPHCM - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Hơn 15 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên từ cửa hàng nội thất nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp (cạnh đường 268), phường Phước Long. Phát hiện cháy, người dân cố gắng dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Đám cháy sau đó bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao, giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, hoả hoạn cơ bản được khống chế.

CLIP: Hiện trường vụ cháy

Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Trước đó, vào ngày 4-2, tiệm bánh ngọt Kica (nằm bên cạnh cửa hàng nội thất) cũng bốc cháy gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Cháy lớn cửa hàng nội thất ở TPHCM - Ảnh 2.

Xe chữa cháy được điều động đến hiện trường.

Cháy lớn cửa hàng nội thất ở TPHCM - Ảnh 3.

Cột khói bốc cao.

Cháy lớn cửa hàng nội thất ở TPHCM - Ảnh 4.

Theo Anh Vũ

Người lao động

