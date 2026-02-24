Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố nữ giám đốc Châu Thị Mộng Thi, thu giữ nhiều vật chứng quan trọng

Để hợp thức hóa đầu vào và giảm số tiền thuế phải nộp, một nữ giám đốc tại Đắk Lắk đã móc nối với các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành để mua trái phép hơn 500 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Châu Thị Mộng Thi – Giám đốc Công ty TNHH Long Phú Kim (địa chỉ: 07/17 Nguyễn Công Trứ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Công ty TNHH Long Phú Kim hoạt động trong lĩnh vực bán buôn máy móc, thiết bị và xây dựng công trình điện. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, nhằm giảm nghĩa vụ thuế, Châu Thị Mộng Thi đã nảy sinh ý định mua hóa đơn giá trị gia tăng khống để nâng khống chi phí đầu vào.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành tống đạt thủ tục khởi tố bị can đối với bị can Châu Thị Mộng Thi

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021 đến năm 2025, Thi đã mua tổng cộng 564 hóa đơn, với doanh số trước thuế hơn 1,57 tỷ đồng.

Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng quan trọng như: máy tính xách tay chứa dữ liệu kế toán, USB chữ ký số và điện thoại di động dùng để liên lạc, giao dịch.

Vụ án là lời cảnh báo đối với cộng đồng doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật về thuế. Cơ quan chức năng khuyến cáo, mọi hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, dù được che đậy bằng các hình thức tinh vi như chuyển khoản ngân hàng hay sử dụng hóa đơn điện tử, đều để lại dấu vết và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

