Nguyễn Thị Lãnh sinh năm 1986 đã ra đầu thú

24-02-2026 - 15:00 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Lãnh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Lãnh (sinh năm 1986), trú tại xóm Hồng Nhị, xã Tĩnh Túc ra đầu thú, sau 11 năm trốn thi hành án.

Nguyễn Thị Lãnh trước đó bị Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, (nay là Tòa án nhân dân khu vực 1) tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo bản án ngày 5/9/2014. Do lý do sức khỏe, đối tượng được hoãn thi hành án nhưng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh việc chấp hành án.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Lãnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Cao Bằng

Ngày 4/8/2015, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Lãnh về hành vi trốn thi hành án.

Qua công tác nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp xác định đối tượng đang lẩn trốn tại Trung Quốc. Đơn vị chủ trì, phối hợp với Công an xã Trùng Khánh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân thuyết phục đối tượng ra đầu thú.

Sau thời gian vận động, thuyết phục, Nguyễn Thị Lãnh tự nguyện ra đầu thú và được lực lượng chức năng đưa đến cơ sở giam giữ để tiếp tục chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
ra đầu thú

