Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào tranh phết Hiền Quan cầu may, khung cảnh đông nghẹt khiến ai nhìn cũng “nín thở”

24-02-2026 - 14:09 PM
Xã hội
Video: Hàng trăm trai tráng chen lấn, xô đẩy cướp phết lấy may
Chiều 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại đình làng thôn Đông Lai, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ đã tưng bừng diễn ra lễ hội Đả cầu, cướp phết và nghi thức dâng hương trang trọng, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
Tương truyền vào thời vua Hùng Vương thứ 3, khi đất nước gặp loạn lạc và giặc giã nổi lên, vua đã giao nhiệm vụ trấn giữ các miền Đông Lai, Bàn Giản, Lập Thạch cho bốn tướng lĩnh là Xá Sơn, Lê Sơn, Tròn Sơn và Xui Sơn nhằm điều binh, trấn giặc, bảo vệ đất nước và nhân dân.
Khoảng 15h, người dân tề tựu đông đủ tại đình làng để làm lễ tế và rước kiệu theo nghi thức truyền thống.
Tâm điểm của lễ hội là quả phết bằng gỗ quý, đường kính chừng 35 cm. Dân gian tin rằng ai chạm tay vào sẽ gặp nhiều điều may mắn trong năm mới.
Hoàn tất phần nghi lễ, quả cầu (quả phết) được rước ra bãi đất trước đình, mở màn cho hội cướp phết.
16h hơn, các bô lão giữ cầu làm nghi thức tung quả phết ra trước cổng đình, ngay lập tức hàng trăm thanh niên ào vào tranh cướp.
Với mong muốn chạm được vào quả phết để cầu may, nhiều người sẵn sàng chen lấn, leo trèo, thậm chí giẫm lên nhau giữa đám đông.
Không ít người quan niệm rằng nếu giành được quả phết, gia đình sẽ đón tin vui, sinh quý tử và có một năm đủ đầy.
Hàng nghìn người dân từ các làng lân cận cùng du khách thập phương đổ về theo dõi lễ hội.
Đám đông chứng kiến những khoảnh khắc căng thẳng, không khỏi lo lắng cho những người bị xô đẩy, vùi lấp phía dưới.
Có lúc, quả phết được tung cao giữa không trung, khiến người xem xung quanh đồng loạt reo hò phấn khích.
Các thanh niên lao vào với quyết tâm chạm tay vào quả phết bằng mọi giá.
Cuộc giằng co diễn ra gay gắt, không bên nào chịu nhường bước.
Trong tiếng hò reo cổ vũ vang dội, trai tráng các làng hăng hái xông vào tranh phết.
Sau những phút tranh cướp quyết liệt, nhiều người thấm mệt, kiệt sức rời khỏi vòng vây.
Theo Như Hoàn
