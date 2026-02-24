Đóng một số làn đường tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng
Sau khi thông xe kỹ thuật cho xe lưu thông tạm trong dịp cao điểm Tết Bính Ngọ, chủ đầu tư dự án hầm chui tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng cho biết sẽ đóng một số chiều đường đến nút giao để hoàn thiện một số hạng mục còn thi công dang dở.
Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và giảm ùn tắc, ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp dịp Tết vừa qua), Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội đã thông xe kỹ thuật, cho xe lưu thông tạm qua hầm chui tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng.
Đến nay sau 10 ngày thông xe hầm chui (chiều Định Công - Kim Đồng xe được đi dưới hầm), giao thông tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng đã giảm ùn tắc.
Tuy nhiên, hiện dự án hầm chui tại đây vẫn còn một số hạng mục thi công chưa xong, trong đó có đường, vỉa hè hai bên cánh gà hướng Định Công - Giải Phóng.
Cụ thể, mặt đường tại đây chưa được thảm nhựa, hệ thống hố ga thu, thoát nước cũng thi công dang dở và phải dựng rào xung quanh.
Vỉa hè cũng đang thi công dang dở, ngổn ngang.
Nhiều đoạn vỉa hè và đường đi về nút giao và lên xuống hầm phía Định Công phải căng rào phong tỏa.
Ngoài ra, tại trung tâm nút giao, phần mặt bằng hầm chui qua ga Giáp Bát cũng chưa xong việc thi công hoàn trả mặt bằng.
Tình trạng trên đã làm cho giao thông lên xuống hầm và làn xe hai bên cánh gà phía Định Công gặp khó khăn, giờ cao điểm còn xảy ra ùn ứ.
Để hoàn thiện nút giao và thi công xong các hạng mục còn lại, ngày 24/2 đại diện Ban Giao thông Hà Nội cho biết đang phối hợp với Phòng CSGT lên phương án tổ chức giao thông để chuẩn bị đóng một số làn đường phía Định Công đi về nút giao, phục vụ thi công hoàn thiện dự án. Thời gian dự kiến đóng một số làn đường được đại diện Ban Giao thông Hà Nội đưa ra là từ sau 31/2.
Theo Anh Trọng
Tiền phong
Theo
Tiền phong
