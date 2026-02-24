Đóng một số làn đường tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng

Để hoàn thiện nút giao và thi công xong các hạng mục còn lại, ngày 24/2 đại diện Ban Giao thông Hà Nội cho biết đang phối hợp với Phòng CSGT lên phương án tổ chức giao thông để chuẩn bị đóng một số làn đường phía Định Công đi về nút giao, phục vụ thi công hoàn thiện dự án. Thời gian dự kiến đóng một số làn đường được đại diện Ban Giao thông Hà Nội đưa ra là từ sau 31/2.