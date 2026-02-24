Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đóng một số làn đường tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng

24-02-2026 - 19:36 PM | Xã hội

Sau khi thông xe kỹ thuật cho xe lưu thông tạm trong dịp cao điểm Tết Bính Ngọ, chủ đầu tư dự án hầm chui tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng cho biết sẽ đóng một số chiều đường đến nút giao để hoàn thiện một số hạng mục còn thi công dang dở.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và giảm ùn tắc, ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp dịp Tết vừa qua), Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội đã thông xe kỹ thuật, cho xe lưu thông tạm qua hầm chui tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng.

Đến nay sau 10 ngày thông xe hầm chui (chiều Định Công - Kim Đồng xe được đi dưới hầm), giao thông tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng đã giảm ùn tắc.

Tuy nhiên, hiện dự án hầm chui tại đây vẫn còn một số hạng mục thi công chưa xong, trong đó có đường, vỉa hè hai bên cánh gà hướng Định Công - Giải Phóng.

Cụ thể, mặt đường tại đây chưa được thảm nhựa, hệ thống hố ga thu, thoát nước cũng thi công dang dở và phải dựng rào xung quanh.

Vỉa hè cũng đang thi công dang dở, ngổn ngang.

Nhiều đoạn vỉa hè và đường đi về nút giao và lên xuống hầm phía Định Công phải căng rào phong tỏa.

Ngoài ra, tại trung tâm nút giao, phần mặt bằng hầm chui qua ga Giáp Bát cũng chưa xong việc thi công hoàn trả mặt bằng.

Tình trạng trên đã làm cho giao thông lên xuống hầm và làn xe hai bên cánh gà phía Định Công gặp khó khăn, giờ cao điểm còn xảy ra ùn ứ.

Để hoàn thiện nút giao và thi công xong các hạng mục còn lại, ngày 24/2 đại diện Ban Giao thông Hà Nội cho biết đang phối hợp với Phòng CSGT lên phương án tổ chức giao thông để chuẩn bị đóng một số làn đường phía Định Công đi về nút giao, phục vụ thi công hoàn thiện dự án. Thời gian dự kiến đóng một số làn đường được đại diện Ban Giao thông Hà Nội đưa ra là từ sau 31/2.

Theo Anh Trọng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức: Quy định mới liên quan tới ô tô, xe máy trên toàn quốc từ 1/3, các tài xế chú ý

Chính thức: Quy định mới liên quan tới ô tô, xe máy trên toàn quốc từ 1/3, các tài xế chú ý Nổi bật

Thông tin bất ngờ vụ thi thể đôi nam nữ và ô tô chìm dưới kênh ở Gia Lai: Dữ liệu camera hé lộ diễn biến trước tai nạn

Thông tin bất ngờ vụ thi thể đôi nam nữ và ô tô chìm dưới kênh ở Gia Lai: Dữ liệu camera hé lộ diễn biến trước tai nạn Nổi bật

Anh cảnh sát giao thông hướng dẫn người đi đường cực dễ thương thu hút hàng triệu view

Anh cảnh sát giao thông hướng dẫn người đi đường cực dễ thương thu hút hàng triệu view

19:20 , 24/02/2026
Từ 15/3, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được sản xuất, cung cấp pháo hoa nổ

Từ 15/3, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được sản xuất, cung cấp pháo hoa nổ

18:50 , 24/02/2026
Hà Nội đặt mục tiêu giảm tối thiểu 20% biên chế cán bộ, công chức

Hà Nội đặt mục tiêu giảm tối thiểu 20% biên chế cán bộ, công chức

18:45 , 24/02/2026
Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch điều chỉnh biên chế Quân đội giai đoạn 2026-2030

Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch điều chỉnh biên chế Quân đội giai đoạn 2026-2030

18:38 , 24/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên