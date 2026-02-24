Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe khách 21 chỗ chở 79 người, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 220 triệu đồng

24-02-2026 - 23:29 PM | Xã hội

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện và xử lý xe khách kinh doanh vận tải tuyến cố định chở quá số người quy định ở mức đặc biệt nghiêm trọng, vượt trên 100% sức chứa của phương tiện.

Vào 16h ngày 23/2, tại khu vực trạm thu phí Km6 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách BKS 99F-003.XX.

Qua kiểm tra, kiểm đếm trực tiếp, CSGT xác định phương tiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về chở quá số người quy định.

CSGT kiểm tra xe chở khách chở quá số người so với quy định.

Cụ thể, ông Phạm Ngọc P. (SN 1983, trú tại xã Kiều Phú, TP. Hà Nội) điều khiển xe ô tô khách kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly lớn hơn 300km chở quá số người quy định (79 người/21 chỗ).

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính phạt tiền 75 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế.

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH xuất nhập khẩu H.N (xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh) bị lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm (chở vượt trên 100% số người được phép chở).

Theo khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với lỗi vi phạm trên, chủ phương tiện bị phạt tiền 150 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu xe tuyến cố định trong 2 tháng

Lực lượng CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe tuyệt đối tuân thủ quy định về số người được phép chở; hành vi nhồi nhét khách không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.


Theo Thanh Hà

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đặc biệt chú ý khi app ngân hàng bỗng nhiên bị khóa

Tất cả người dân đặc biệt chú ý khi app ngân hàng bỗng nhiên bị khóa Nổi bật

Chính thức: Quy định mới liên quan tới ô tô, xe máy trên toàn quốc từ 1/3, các tài xế chú ý

Chính thức: Quy định mới liên quan tới ô tô, xe máy trên toàn quốc từ 1/3, các tài xế chú ý Nổi bật

Camera vụ nổ bình khí khiến 2 người thương vong: Tiếng la thất thanh ám ảnh

Camera vụ nổ bình khí khiến 2 người thương vong: Tiếng la thất thanh ám ảnh

22:47 , 24/02/2026
Tài xế xe bán tải lấn làn ngược chiều trên cao tốc bị phạt 5 triệu đồng

Tài xế xe bán tải lấn làn ngược chiều trên cao tốc bị phạt 5 triệu đồng

22:10 , 24/02/2026
Quy định mới khi đi mua vàng vía Thần Tài 2026: Chủ quan một chi tiết, ‘mất trắng’ cả chục triệu!

Quy định mới khi đi mua vàng vía Thần Tài 2026: Chủ quan một chi tiết, ‘mất trắng’ cả chục triệu!

21:59 , 24/02/2026
Truy tố đối tượng bắn người vì mâu thuẫn khoản vay 11 tỷ đồng của bà trùm Hạnh 'Sự'

Truy tố đối tượng bắn người vì mâu thuẫn khoản vay 11 tỷ đồng của bà trùm Hạnh 'Sự'

21:40 , 24/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên