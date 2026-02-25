Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc tiếp tục mưa to

25-02-2026 - 08:12 AM | Xã hội

Hôm nay và ngày mai (25-26/2), miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác trên diện rộng. Mưa xuất hiện theo đợt, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác trong hôm nay (25/2).

Thanh Hóa – Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Dự báo ngày mai (26/2), khu vực miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ 27/2, mưa giảm.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay có mây, ít mưa, nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 27-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo trong chiều và tối mai (26/2), khu vực Nam Bộ, tỉnh Khánh Hoà và phía đông Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.


Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1.7.2026: Cha mẹ buộc hoàn tất thủ tục quan trọng này cho con trong vòng 60 ngày sau khai sinh, quá hạn có thể phát sinh rắc rối

Từ 1.7.2026: Cha mẹ buộc hoàn tất thủ tục quan trọng này cho con trong vòng 60 ngày sau khai sinh, quá hạn có thể phát sinh rắc rối Nổi bật

Chính thức: Quy định mới liên quan tới ô tô, xe máy trên toàn quốc từ 1/3, các tài xế chú ý

Chính thức: Quy định mới liên quan tới ô tô, xe máy trên toàn quốc từ 1/3, các tài xế chú ý Nổi bật

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới người dân cả nước

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới người dân cả nước

07:59 , 25/02/2026
Thông báo nóng tới mọi hành khách đi máy bay: Loại giấy tờ này không còn được dùng để làm thủ tục

Thông báo nóng tới mọi hành khách đi máy bay: Loại giấy tờ này không còn được dùng để làm thủ tục

07:41 , 25/02/2026
Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam một Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh

Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam một Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh

07:26 , 25/02/2026
Xe khách 21 chỗ chở 79 người, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 220 triệu đồng

Xe khách 21 chỗ chở 79 người, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 220 triệu đồng

23:29 , 24/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên