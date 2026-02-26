Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xe khách chở quá số lượng 3 người, cả tài xế và hợp tác xã đều bị xử phạt

26-02-2026 - 08:59 AM | Xã hội

Tưởng rằng có thể "lách luật" để chở thêm người cho hời, nhà xe 51B-068.xx đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của lực lượng chức năng sau phản ánh của người dân. Kết quả: Một biên bản phạt "thẳng tay" và yêu cầu sang xe ngay lập tức cho số hành khách dư thừa!

Ngày 25/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận thông tin phản ánh về một xe khách có dấu hiệu chở quá số người quy định khi lưu thông trên tuyến ĐT.741. Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 4 đã tổ chức xác minh, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát để kiểm tra, xử lý.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km65 ĐT.741 (đoạn qua phường Bình Phước), Tổ công tác đã dừng kiểm tra xe ô tô khách biển số 51B-068.xx lưu thông theo hướng từ xã Đa Kia đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ công tác đã dừng kiểm tra xe ô tô khách

Qua kiểm tra, xác định lái xe P.P.Q. (49 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển phương tiện chở 31/28 người, vượt 3 người so với số ghế theo quy định.

Căn cứ khoản 2 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Đội CSGT số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi “điều khiển xe ô tô khách chở quá số người quy định”, mức phạt 1,5 triệu đồng; đồng thời buộc bố trí phương tiện khác để chở số hành khách vượt quá.

Cả tài xế và hợp tác xã đều bị xử phạt

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng lập biên bản đối với Hợp tác xã Vận tải dịch vụ H.T. theo khoản 5 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm, mức phạt 6 triệu đồng.

Theo Minh Tuệ

