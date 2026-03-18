Khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, những ai sẽ được hưởng?

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Khi được ban hành, Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 73 năm 2024 của Chính phủ.

Theo đó, dự thảo Nghị định nêu rõ quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động và lực lượng vũ trang.

Dự thảo Nghị định nêu rõ mức lương cơ sở áp dụng từ 1-7-2026 là 2.530.000 đồng/tháng. Như vậy, tăng khoảng 190.000 đồng/tháng (tương đương khoảng 8%) so với mức lương cơ sở hiện hành là 2.340.000 đồng/tháng.

Theo dự thảo Nghị định, người hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở này bao gồm:

- Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã quy định tại Điều 1 Luật Cán bộ, công chức

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức

- Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126 năm 2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

- Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân.

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.