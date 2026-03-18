Từ vụ hàng loạt xe máy đột nhiên ngã ra đường: Gần 80 tài xế xe tải bị xử lý

Liên quan đến sự việc hàng loạt xe máy ngã ra đường do bị vướng bùn đất rơi vãi ra đường, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã tuần tra, kiểm soát đối với các phương tiện kinh doanh vận tải chở hàng quá tải, làm rơi vãi vật liệu, cơi nới thành thùng, hoạt động không đúng thời gian quy định, dừng đỗ sai quy định, vi phạm tốc độ, làn đường và tín hiệu giao thông.

Qua công tác kiểm soát, trong ngày 16/3, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 79 trường hợp vi phạm. Trong đó có 12 trường hợp vi phạm quá tải, 3 trường hợp cơi nới thành thùng, 3 trường hợp chạy sai thời gian quy định, 9 trường hợp làm rơi vãi vật liệu, 9 trường hợp dừng đỗ sai quy định...

Bên cạnh đó, nhằm ngăn chặn tình trạng ô tô tải làm rơi vãi bùn đất xuống đường gây mất an toàn giao thông, tối 16/3, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội) bố trí các tổ công tác kiểm tra tại nút giao Vạn Phúc, nơi Tố Hữu (quận Hà Đông).

CSGT xử phạt hàng loạt xe tải vi phạm - Ảnh: Cục CSGT

Khoảng 20h cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra ô tô tải BKS 29H-308.XX do tài xế Lữ T.A. (SN 1994, trú tại Thanh Hóa) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nắp sau thùng xe bám nhiều bùn đất, có nguy cơ rơi vãi xuống đường trong quá trình di chuyển.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế 3 triệu đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện làm rơi vãi chất thải, bùn đất hoặc vật liệu xây dựng ra đường.

Cũng trong tối cùng ngày, một trường hợp khác điều khiển ô tô tải BKS 28C-100.XX vi phạm với hành vi tương tự đã bị xử lý. Ngoài việc lập biên bản xử phạt, các tài xế còn được yêu cầu cam kết che chắn, chằng buộc hàng hóa đúng quy định, không để xảy ra tình trạng rơi vãi trong quá trình lưu thông.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã xử lý các tài xế xe tải có hành vi chở đất, bùn làm rơi vãi ra đường, gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông ở tuyến đường Cầu Đơ - Quang Trung (đoạn trước số 267 Quang Trung, phường Hà Đông) vào sáng ngày 16/3.

Cụ thể, qua kiểm tra phát hiện 03 phương tiện vận chuyển đất tuy có bạt che đậy nhưng vẫn làm rơi vãi đất ra đường.

Hình ảnh hàng loạt xe máy bị ngã ra đường do vướng bùn đất - Ảnh: Cục CSGT

Tổ công tác đã lập biên bản xử lý 03 tài xế mỗi người 3 triệu đồng và tạm giữ giấy tờ liên quan để xử lý theo quy định.

Đội CSGT đường bộ số 7 cũng yêu cầu đơn vị liên quan phối hợp với Công ty Môi trường đô thị Hà Đông thu dọn lượng đất rơi vãi, đồng thời phun rửa mặt đường nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.