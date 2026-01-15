Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tặng quà Tết với mức 300.000 đồng cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động

15-01-2026 - 11:55 AM | Xã hội

Người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng tại Hà Nội sẽ được nhận quà Tết Bính Ngọ 2026 với mức 300.000 đồng/người, chi cùng kỳ tháng 2-2026.

BHXH TP Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn lập danh sách chi quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng trên địa bàn.

Hướng dẫn tặng quà Tết cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động - Ảnh 1.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng tại Hà Nội được nhận quà Tết mức 300.000 đồng/người. Ảnh minh họa

Việc triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch 341/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về chăm lo đời sống các đối tượng an sinh xã hội dịp Tết cổ truyền.

Theo công văn 3179/BHXH-KHTC, đối tượng được tặng quà là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động theo danh sách chi trả tháng 2-2026 của BHXH TP Hà Nội. Người hưởng lương hưu từ các tỉnh khác, BHXH Quân đội, Công an nhân dân chuyển đến nhận tại Hà Nội trước ngày 1-2-2026 cũng thuộc diện thụ hưởng.

Ngoài ra, người lao động đã nộp hồ sơ và được BHXH TP Hà Nội ban hành quyết định hưởng chế độ hưu trí trước ngày 1-2 cũng được đưa vào danh sách tặng quà.

Mức quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ là 300.000 đồng/người. Kinh phí thực hiện do UBND phường, xã chuyển về BHXH để tổ chức chi trả.

BHXH TP Hà Nội sẽ lập danh sách tặng quà Tết đợt 1 vào ngày 27-1 và đợt 2 vào ngày 2-2, bảo đảm chi trả đúng đối tượng, không trùng lặp.

Quà Tết được chi trả cùng kỳ lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2-2026, bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân, phối hợp với Bưu điện Trung tâm thực hiện.

Hiện BHXH TP Hà Nội đang tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho hơn 606.000 người hưởng, với tổng số tiền khoảng 49,5 ngàn tỉ đồng mỗi năm. Trong đó, tỉ lệ chi trả qua tài khoản cá nhân đạt 99,53%, góp phần nâng cao tính minh bạch và thuận tiện cho người thụ hưởng.

Theo D.Thu

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
316 chủ ô tô, xe máy dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

316 chủ ô tô, xe máy dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Vụ bắt cóc người đàn ông đưa lên xe: Bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Yến Uyên

Vụ bắt cóc người đàn ông đưa lên xe: Bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Yến Uyên Nổi bật

Bổ nhiệm 99 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Bổ nhiệm 99 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

11:05 , 15/01/2026
Nghi phạm sát hại 2 người phụ nữ ở Hưng Yên đã ra đầu thú

Nghi phạm sát hại 2 người phụ nữ ở Hưng Yên đã ra đầu thú

10:49 , 15/01/2026
Từ 2026, hưởng lương hưu BHXH tự nguyện thay đổi ra sao?

Từ 2026, hưởng lương hưu BHXH tự nguyện thay đổi ra sao?

10:24 , 15/01/2026
Chân dung Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga

Chân dung Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga

09:59 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên