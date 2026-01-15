Tặng quà Tết với mức 300.000 đồng cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động

BHXH TP Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn lập danh sách chi quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng trên địa bàn.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng tại Hà Nội được nhận quà Tết mức 300.000 đồng/người. Ảnh minh họa

Việc triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch 341/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về chăm lo đời sống các đối tượng an sinh xã hội dịp Tết cổ truyền.

Theo công văn 3179/BHXH-KHTC, đối tượng được tặng quà là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động theo danh sách chi trả tháng 2-2026 của BHXH TP Hà Nội. Người hưởng lương hưu từ các tỉnh khác, BHXH Quân đội, Công an nhân dân chuyển đến nhận tại Hà Nội trước ngày 1-2-2026 cũng thuộc diện thụ hưởng.

Ngoài ra, người lao động đã nộp hồ sơ và được BHXH TP Hà Nội ban hành quyết định hưởng chế độ hưu trí trước ngày 1-2 cũng được đưa vào danh sách tặng quà.

Mức quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ là 300.000 đồng/người. Kinh phí thực hiện do UBND phường, xã chuyển về BHXH để tổ chức chi trả.

BHXH TP Hà Nội sẽ lập danh sách tặng quà Tết đợt 1 vào ngày 27-1 và đợt 2 vào ngày 2-2, bảo đảm chi trả đúng đối tượng, không trùng lặp.

Quà Tết được chi trả cùng kỳ lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2-2026, bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân, phối hợp với Bưu điện Trung tâm thực hiện.

Hiện BHXH TP Hà Nội đang tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho hơn 606.000 người hưởng, với tổng số tiền khoảng 49,5 ngàn tỉ đồng mỗi năm. Trong đó, tỉ lệ chi trả qua tài khoản cá nhân đạt 99,53%, góp phần nâng cao tính minh bạch và thuận tiện cho người thụ hưởng.