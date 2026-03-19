Đối tượng bị truy tìm là Phan Hùng Xuân (SN 16-01-1983). Người này có quê quán tỉnh Đồng Tháp; nơi đăng ký thường trú tại tổ 9, ấp 3, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh; từng cư trú tại số 3321 đường Hoàng Lê Kha, khu phố 1, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Công an tỉnh Tây Ninh phát thông báo truy tìm đối tượng phục vụ điều tra.

Hồ sơ xác định Phan Hùng Xuân trước đây từng giữ chức giám đốc một chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hiện cơ quan điều tra xác định đối tượng không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Cơ quan chức năng đề nghị, khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng, người dân kịp thời thông báo đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: số 123 Trường Chinh, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) để phối hợp xử lý theo quy định.