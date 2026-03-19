Truy tìm cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng liên quan vụ lừa đảo ở Tây Ninh

19-03-2026 - 20:38 PM | Xã hội

Công an tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định truy tìm 1 đối tượng liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2025 để phục vụ điều tra

Đối tượng bị truy tìm là Phan Hùng Xuân (SN 16-01-1983). Người này có quê quán tỉnh Đồng Tháp; nơi đăng ký thường trú tại tổ 9, ấp 3, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh; từng cư trú tại số 3321 đường Hoàng Lê Kha, khu phố 1, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Truy tìm cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng liên quan vụ lừa đảo ở Tây Ninh- Ảnh 1.

Công an tỉnh Tây Ninh phát thông báo truy tìm đối tượng phục vụ điều tra.

Hồ sơ xác định Phan Hùng Xuân trước đây từng giữ chức giám đốc một chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hiện cơ quan điều tra xác định đối tượng không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Cơ quan chức năng đề nghị, khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng, người dân kịp thời thông báo đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: số 123 Trường Chinh, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) để phối hợp xử lý theo quy định.

Theo Nguyễn Tiến

Người lao động

Thủ đoạn che giấu 2 siêu căn hộ chung cao cấp 266 tỷ đồng cạnh Hồ Gươm của trùm lừa đảo Mr. Pips

Hôm nay, 17 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt làm điều chưa từng có trong lịch sử

Bộ Công an đề xuất định danh quản trị viên, siết chặt quản lý hội nhóm mạng xã hội

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe "chim mồi", người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, nhiều nơi xuất hiện mưa rào

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ chủ mưu, cầm đầu lừa 180 vụ, chiếm đoạt hơn 216 tỷ đồng

