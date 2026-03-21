Hiện trường vụ cháy khiến chị em ruột 5 tuổi và 7 tuổi tử vong, bố mẹ đi làm xa, ở cùng bà nội

21-03-2026 - 21:44 PM | Xã hội

Trước khi xảy ra hỏa hoạn, bà nội của các cháu đã ra ngoài, khép cửa.

Thông tin 2 cháu bé là chị em ruột được phát hiện tử vong trong ngôi nhà cháy, xảy ra chiều 21/3 tại thôn 5, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót. Nạn nhân trong vụ việc là cháu P.M.P.L. (7 tuổi) và P.M.P.T. (5 tuổi), theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM.

Bên trong ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Thời điểm xảy ra cháy, người bà không có ở nhà. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Vào khoảng 15 giờ chiều nay, người dân phát hiện đám cháy phát ra từ ngôi nhà của bà M.T.N. (65 tuổi, bà nội của L. và T.) nên đã trình báo công an. Công an xã Chư Sê đã phối hợp lực lượng chức năng đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện chị em L. và T. tử vong trong phòng ngủ. 

Nguồn tin trên báo VnExpress cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu được xác định là do 2 cháu ngạt khí độc phát sinh từ vật liệu nhựa cháy trong nhà. 

Ảnh: Người Lao Động

Vụ cháy đã khiến 2 cháu nhỏ ra đi mãi mãi. (Ảnh: Dân trí)

Chính quyền địa phương thông tin, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bố mẹ của L. và T. đi làm xa, các cháu ở nhà với bà nội. Trước khi xảy ra cháy, người bà đã ra ngoài và khép cửa. 

Nhiều người đã bày tỏ sự đau xót, gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ. 

 

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Cháy lớn ở TPHCM, lửa đỏ rực một vùng

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng cần làm ngay việc này

Cảnh báo nóng: Dàn dựng bắt cóc trẻ em để kêu gọi từ thiện, sự thật gây phẫn nộ

5 trường hợp tự ứng cử đều không trúng đại biểu Quốc hội khóa XVI

