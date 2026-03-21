Cháy lớn ở TPHCM, lửa đỏ rực một vùng

21-03-2026 - 21:31 PM | Xã hội

Đám cháy phát ra từ bãi tập kết ni-lon trong khuôn viên một công ty bỏ hoang ở đường số 1, phường Linh Xuân

CLIP: Đám cháy bùng phát dữ dội.

Ngày 21-3, Công an phường Linh Xuân, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn ở đường số 1.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên từ bãi tập kết ni-lon trong khuôn viên một công ty bỏ hoang ở đường số 1, phường Linh Xuân. Phát hiện cháy, người dân hô hoán dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy như ni-lon nên đám cháy bùng mạnh.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau 1 giờ.

Theo người dân, khu vực cháy tập kết lượng lớn ni-lon, rác thải dễ cháy, lại nằm sát tường nhà dân nên khi cháy đã tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét, tỏa nhiệt lớn, đe dọa trực tiếp đến nhiều hộ dân lân cận.

Khói lửa bùng dữ dội.

Vụ cháy khiến một số căn nhà kế bên bị ám khói nghiêm trọng, tường xuất hiện vết nứt, mái tôn bị sức nóng làm cong vênh.

Xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa


Theo Anh Vũ

Người lao động

Từ Khóa:
cháy lớn ở TPHCM

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng cần làm ngay việc này

21:15 , 21/03/2026
Cảnh báo nóng: Dàn dựng bắt cóc trẻ em để kêu gọi từ thiện, sự thật gây phẫn nộ

21:00 , 21/03/2026
5 trường hợp tự ứng cử đều không trúng đại biểu Quốc hội khóa XVI

19:39 , 21/03/2026
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thứ trưởng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

19:20 , 21/03/2026

