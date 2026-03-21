Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 trường hợp tự ứng cử đều không trúng đại biểu Quốc hội khóa XVI

21-03-2026 - 19:39 PM | Xã hội

Ông Nguyễn Hữu Đông – Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, cả 5 trường hợp tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều không đạt được “đủ số phiếu” và không trúng cử.

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Họp báo Công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI .

Ông Nguyễn Hữu Đông. Ảnh: PV.

Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về kết quả của những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Nguyễn Hữu Đông – Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết: cả 5 trường hợp người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều không đạt được “đủ số phiếu” (xem danh sách 500 đại biểu Quốc hội ).

“Qua kết quả tổng hợp, rất tiếc thông tin với các đồng chí là 5 người tự ứng cử đều không đạt số phiếu để trúng cử”, ông Nguyễn Hữu Đông nói.

Theo ông Nguyễn Hữu Đông, các nhiệm kỳ trước cũng có 1 – 2 người tự ứng cử trúng cử, và khi trở thành đại biểu Quốc hội đã hoạt động rất đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả cao.

“Chúng tôi cũng rất mong muốn, tuy nhiên, kết quả thì 5 ứng cử viên đều không trúng cử”, ông Nguyễn Hữu Đông bày tỏ.

Theo Trường Phong - Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thứ trưởng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên