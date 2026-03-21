Đỗ ô tô bán tải chắn ngõ, chủ xe 37C-136.27 thản nhiên ngồi hiên nhà mặc kệ

21-03-2026 - 18:28 PM | Xã hội

Xe bán tải đỗ chắn kín ngõ khiến các phương tiện không thể đi qua, dù được đề nghị di chuyển, chủ xe vẫn thờ ơ ngồi hiên nhà, thậm chí nói “lùi xe mà đi”.

Đỗ ô tô chặn ngõ, chủ xe không chịu di chuyển, còn nói ‘lùi xe mà đi’

Ngày 21/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe bán tải BKS 37C-136.27 đỗ chiếm gần hết ngõ , khiến chiếc ô tô con đi ngược chiều phải dừng lại.

Người điều khiển xe con là một phụ nữ, do không thể đi qua nên gọi chồng đến hỗ trợ.

Xe bán tải BKS 37C-136.27 đỗ chắn hết đường khiến các xe ô tô khác không thể đi qua.

Cuộc trao đổi sau đó diễn ra ngay trước sân nhà chủ xe bán tải. Người đi đường đề nghị: “Anh ra lùi xe một chút thì xe em đi được ngay…” . Đáp lại, chủ ô tô bán tải thản nhiên nói: “Em lùi lại đi, anh đang bận chút việc”.

Dù liên tục được nài nỉ di chuyển để nhường đường, người này vẫn nhiều lần từ chối với lý do “anh đang bận ”, trong khi thực tế vẫn ung dung ngồi trên ghế ở hiên nhà.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bức xúc trước thái độ thiếu ý thức của tài xế xe bán tải BKS 37C-136.27, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý.

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, lãnh đạo Công an xã Quỳ Hợp cho biết lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Chủ xe bán tải vẫn ung dung ngồi ở hiên nhà, bất chấp các xe khác phải chờ đợi.

Sự việc trên tiếp tục làm dấy lên tranh luận về ý thức tham gia giao thông của một bộ phận tài xế, đặc biệt là tình trạng dừng, đỗ xe tùy tiện gây cản trở lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước đó, một người đàn ông tại Hà Tĩnh bị khởi tố vì đỗ xe chắn lối đi và có hành vi thách thức lực lượng chức năng.

Cụ thể, ngày 18/2 (mùng 2 Tết), trên đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, ô tô mang biển kiểm soát 38A-612.07 do Nguyễn Viết Linh cầm lái đỗ chắn gần như toàn bộ lối đi. Khi tài xế ô tô khác đề nghị di chuyển xe, Linh không đồng ý.

Một lúc sau, Linh điều một ô tô khác đến và đỗ phía sau khiến phương tiện bị “khóa đầu, khóa đuôi”, không thể di chuyển.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, người này còn có lời lẽ thách thức, cho rằng “thích đỗ đến tối, đến mai cũng được”, gây bức xúc dư luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phường Trần Phú đã có mặt yêu cầu giải tỏa. Đến ngày 26/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Linh về tội gây rối trật tự công cộng.


Thu Hà/VTC News

VTC News

