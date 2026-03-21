Công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 21-3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì họp báo.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố ngày 21-3, có 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo danh sách được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trúng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 12 của TPHCM gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Đà Nẵng gồm các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trúng cử tại đơn vị bầu cử số 6 của TP HCM gồm các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trúng cử tại đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội gồm các phường Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi và các xã Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiện Lộc, Vĩnh Thanh.

Tại các thành phố trực thuộc trung ương khác có các Ủy viên viên Bộ Chính trị trúng cử, gồm: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hải Phòng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của TP Cần Thơ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của TP Huế.

Theo danh sách công bố, các ủy viên Bộ Chính trị còn lại cũng trúng cử tại nhiều địa bàn khác nhau. Gồm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trúng cử tại tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trúng cử tại tỉnh Bắc Ninh.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trúng cử tại tỉnh Đắk Lắk.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trúng cử tại tỉnh Đồng Nai; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc trúng cử tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trúng cử tại tỉnh Hưng Yên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trúng cử tại tỉnh Lạng Sơn.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trúng cử tại tỉnh Nghệ An.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trúng cử tại tỉnh Tây Ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trúng cử tại tỉnh Thái Nguyên.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trúng cử tại tỉnh Tuyên Quang.

Với các ủy viên Ban Bí thư gồm: Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trúng cử tại tỉnh An Giang; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trúng cử tại tỉnh Lào Cai. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng trúng cử tại tỉnh Lâm Đồng.

