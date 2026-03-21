Cảnh báo nóng: Dàn dựng bắt cóc trẻ em để kêu gọi từ thiện, sự thật gây phẫn nộ

Chiều 21/3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thông tin cầu cứu về việc "Cháu bé bị các đối tượng lạ mặt bế lên xe đi mất" đăng tải trên trang mạng xã hội gây xôn xao là sai sự thật.

Trước đó, khoảng 21h ngày 20/3, Công an xã Phước Lý (Công an tỉnh Tây Ninh) phát hiện tài khoản Facebook tên "N.D" đăng tải bài viết với nội dung: "Cần Giuộc ơi giúp em tìm con với sáng nay lúc 9h35'. Con em đang chơi trước nhà ở đường tỉnh 835B xã Phước Lý, Cần Giuộc thì có 2 người đàn ông lạ mặt bế lên xe đi mất…".

Thông tin được chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao

Đáng nói, khoảng 30 phút sau thì chủ tài khoản trên lại tiếp tục đăng tải nội dung nhằm kêu gọi từ thiện: "Lời kêu khẩn thiết, chung tay giúp đỡ cháu Đ.M.K.". Bài viết trên đã thu hút nhiều lượt tương tác lớn (gồm: 436 lượt like, 1400 lượt chia sẻ và 26 lượt bình luận), nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Qua xác minh ban đầu, công an xác định, trên địa bàn xã Phước Lý không xảy ra trường hợp nào như bài đăng, nội dung bài đăng là sai sự thật, không có căn cứ.

Hiện Công an đang thu thập tài liệu để xử lý các đối tượng có liên quan. Đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội hãy thật sự cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, không chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng…