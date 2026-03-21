Tuyệt đối không gọi lại những số điện thoại có dấu hiệu này

21-03-2026 - 23:31 PM | Xã hội

Mới đây, cơ quan Công an đã lên tiếng cảnh báo khẩn cấp về một thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại đang có xu hướng bùng phát. Các đối tượng tội phạm mạng thường xuyên sử dụng những số điện thoại lạ, đặc biệt là các đầu số quốc tế có chứa dấu "+" phía trước hoặc những dãy số dài bất thường để nhá máy.

Mới đây, Công an xã Krong (Gia Lai) đã cảnh báo người dân về tình trạng tội phạm mạng sử dụng các số điện thoại lạ, có đầu số quốc tế hoặc số máy dài bất thường để thực hiện cuộc gọi rồi tắt ngay lập tức. Mục đích của hành vi này là kích thích sự tò mò của người nhận để họ gọi lại.

Ngay khi bạn thực hiện cuộc gọi ngược lại, rủi ro đầu tiên và trực tiếp nhất là việc bị trừ một khoản cước phí viễn thông rất cao, do đây thường là các đầu số quốc tế hoặc tổng đài dịch vụ có mức phí "cắt cổ". Không dừng lại ở đó, theo các chuyên gia an ninh mạng, thao tác gọi lại của bạn đã vô tình giúp kẻ gian xác nhận rằng số điện thoại này đang hoạt động tích cực.

Từ bước đệm này, chúng sẽ đưa số điện thoại của bạn vào tầm ngắm để triển khai những kịch bản lừa đảo tinh vi hơn. Phổ biến nhất là việc mạo danh cơ quan chức năng, công an hoặc nhân viên tổ chức tài chính để thao túng tâm lý, đe dọa và yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực OTP hoặc mật khẩu tài khoản ngân hàng.

Để bảo vệ bản thân và gia đình trước vấn nạn này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần giữ sự tỉnh táo, tuyệt đối phớt lờ và không gọi lại các số điện thoại lạ hay những cuộc gọi nhỡ có dấu hiệu đáng ngờ. Đồng thời, bạn phải luôn ghi nhớ nguyên tắc an toàn cơ bản: không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã xác thực cho bất kỳ ai qua điện thoại, bất kể người ở đầu dây bên kia tự xưng là ai.

Bên cạnh việc nâng cao cảnh giác, bạn hoàn toàn có thể chủ động xây dựng lớp phòng vệ công nghệ bằng cách sử dụng các ứng dụng quản lý thuê bao chính thức từ nhà mạng như My Viettel, My MobiFone hay My VNPT. Chẳng hạn, với ứng dụng My Viettel, bạn chỉ cần tìm kiếm từ khóa "vcall" và kích hoạt tiện ích Vcall ID. Sau khi cấp quyền cho phép ứng dụng truy cập danh bạ và nhật ký cuộc gọi, hệ thống sẽ tự động hiển thị cảnh báo trên màn hình ngay khi có cuộc gọi rác hoặc số máy làm phiền gọi đến. Việc tích cực sử dụng tính năng báo cáo số điện thoại lừa đảo ngay trên các ứng dụng này cũng là một cách hiệu quả để bạn chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi tội phạm không gian mạng.

Theo Khả Văn

phunumoi.net.vn

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

