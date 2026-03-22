Công an Tây Ninh bắt tạm giam chủ tài khoản Facebook "Trần Đạt", "Ngạn Tổ"

22-03-2026 - 18:25 PM | Xã hội

Công an Tây Ninh đã bắt tạm giam một đối tượng dùng tài khoản ảo lừa hơn 400 người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.

Ngày 22-3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thái Bình (41 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú TP HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Công an Tây Ninh bắt kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bình bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATN

Theo điều tra, từ đầu năm 2025, do không có việc làm ổn định, Bình nảy sinh ý định lừa đảo qua mạng xã hội. Đối tượng tải hình ảnh, video các mặt hàng như xe máy, cuốc, ghe, phà… từ internet, sau đó lập nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ và tạo các tài khoản Facebook như "Trần Đạt", "Phụ Tùng Xe", "Ngạn Tổ" để đăng bán.

Khi có người liên hệ, Bình gửi hình ảnh, video để tạo lòng tin rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước. Sau khi nhận tiền, đối tượng tiếp tục giả danh người vận chuyển để yêu cầu chuyển thêm tiền. Nếu nạn nhân không đồng ý, Bình lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt.

Điển hình, ngày 21-11-2025, anh K.T.H (ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã chuyển 25 triệu đồng tiền đặt cọc để mua rơ moóc xe cuốc do Bình đăng bán trên Facebook. Sau khi nhận tiền, đối tượng chặn liên lạc.

Cơ quan công an xác định, với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2025 đến nay, Bình đã lừa hơn 400 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra. Những người từng bị lừa được đề nghị liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

Phát hiện hàng trăm tờ tiền 500 nghìn đồng bỏ quên trong cây ATM

Phát hiện hàng trăm tờ tiền 500 nghìn đồng bỏ quên trong cây ATM Nổi bật

CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý

CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý Nổi bật

Nhiều tài xế bất ngờ khi bị “truy thu” phí đường cao tốc sau sự cố hỏng barie

Nhiều tài xế bất ngờ khi bị “truy thu” phí đường cao tốc sau sự cố hỏng barie

17:46 , 22/03/2026
Thi hành lệnh tạm giam, khám xét chỗ ở với Nguyễn Văn Vũ SN 1994

Thi hành lệnh tạm giam, khám xét chỗ ở với Nguyễn Văn Vũ SN 1994

17:16 , 22/03/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 22-3: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

Kết quả xổ số hôm nay, 22-3: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

16:33 , 22/03/2026
Lật tẩy chiêu trò, bắt nhóm chuyên cướp giật dây chuyền vàng của phụ nữ

Lật tẩy chiêu trò, bắt nhóm chuyên cướp giật dây chuyền vàng của phụ nữ

14:49 , 22/03/2026

