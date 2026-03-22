Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện hàng trăm tờ tiền 500 nghìn đồng bỏ quên trong cây ATM

22-03-2026 - 10:44 AM | Xã hội

Khi đến giao dịch tại một cây ATM ở Nghệ An, một người đàn ông tá hỏa khi thấy hộc tiền mở ra với nguyên một xấp mệnh giá 500.000 đồng. Không do dự, anh lập tức báo cáo ngân hàng để tìm người trả lại.

Theo Báo Đại biểu nhân dân, vào khoảng 9h15 sáng ngày 19/3, anh L.V.T. trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An đến giao dịch tại cây ATM của Ngân hàng Quân đội (MB) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tại thời điểm đó, khu vực cây ATM không có người nhưng màn hình máy vẫn đang hiển thị trạng thái của một giao dịch chưa hoàn tất. Ngay khi anh T. bắt đầu tiến hành thao tác, hộc tiền của máy bất ngờ mở bung ra, để lộ một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng vẫn nằm im trong khay chưa có người nhận.

Phát hiện hàng trăm tờ tiền 500 nghìn đồng bỏ quên trong cây ATM- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước tình huống hy hữu, anh T. không khỏi bất ngờ. Đoán rằng người giao dịch trước đó đã nạp tiền vào tài khoản nhưng vội rời đi khi chưa kịp hoàn tất các bước cuối cùng, anh quyết định không chạm vào số tiền. Với suy nghĩ tiền không phải của mình thì không được lấy, anh T. liền gọi ngay nhân viên bảo vệ của ngân hàng để trình báo sự việc. Ngay sau đó, anh được hướng dẫn vào quầy giao dịch để làm việc trực tiếp và bàn giao lại tài sản nhặt được.

Tại quầy giao dịch, nhân viên ngân hàng đã tiến hành kiểm đếm chi tiết. Xấp tiền gồm 192 tờ mệnh giá 500.000 đồng, tổng giá trị lên tới 96 triệu đồng. Đại diện Ngân hàng MB Chi nhánh Nghệ An xác nhận sự việc xuất phát từ một giao dịch nộp tiền mặt vào máy ATM nhưng bị bỏ dở. Theo dữ liệu hệ thống ghi nhận, vị khách hàng trước đó đã đưa tiền vào khay nhưng lại rời đi trước khi nhấn nút xác nhận cuối cùng, khiến số tiền chưa thể hạch toán vào tài khoản. Ngân hàng cũng cho biết thêm, do hạn mức rút tiền tối đa tại ATM chỉ khoảng 20 triệu đồng mỗi lần nên số lượng tiền lớn như vậy chắc chắn là từ một giao dịch nạp tiền.

Sau khi tiếp nhận toàn bộ số tiền từ anh T., ngân hàng đã lập chứng từ xác nhận và tạm hạch toán khoản tiền này vào tài khoản chờ xử lý. Đồng thời, đơn vị đang khẩn trương trích xuất hệ thống camera an ninh và rà soát các dữ liệu liên quan đến số tài khoản dự kiến nhận tiền để xác minh chính xác chủ nhân. Phía ngân hàng cũng phát đi thông báo, đề nghị khách hàng đã thực hiện giao dịch nộp tiền bỏ quên nói trên sớm liên hệ trực tiếp với chi nhánh để làm các thủ tục cần thiết và nhận lại tài sản của mình.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
cây ATM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Từ 1/7/2026, xe xăng sẽ bị hạn chế đi vào khu vực nào của Hà Nội?

10:05 , 22/03/2026
Từ 1/7, hàng triệu người tham gia bảo hiểm y tế sắp được hưởng thêm quyền lợi

09:32 , 22/03/2026
Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm miền Bắc và xuất hiện mưa to chuyển mùa?

09:15 , 22/03/2026
Khởi tố, bắt tạm giam Bùi Quang Hiếu - người đàn ông đập phá đồ của nữ hành khách trước nhà ga T3

08:40 , 22/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên