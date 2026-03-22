Khởi tố, bắt tạm giam Bùi Quang Hiếu - người đàn ông đập phá đồ của nữ hành khách trước nhà ga T3

22-03-2026 - 08:40 AM | Xã hội

Qua điều tra, công an xác định Bùi Quang Hiếu là người đã đập phá đồ đạc của một nữ hành khách trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, gây mất an ninh trật tự tại khu vực đông người, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại cửa ngõ sân bay và gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Quang Hiếu (SN 1991, ngụ phường Bảy Hiền) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, Công an phường Bảy Hiền tiếp nhận thông tin về việc một người đàn ông mặc áo khoác xe ôm công nghệ có hành vi đập phá hành lý, gây rối trật tự công cộng xảy ra trước khu vực cổng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Khởi tố, bắt tạm giam Bùi Quang Hiếu - người đàn ông đập phá đồ của nữ hành khách trước nhà ga T3- Ảnh 1.

Bùi Quang Hiếu

Công an phường Bảy Hiền đã khẩn trương rà soát, xác minh, mời bị hại về phối hợp hỗ trợ điều tra; đồng thời, truy tìm và đưa Bùi Quang Hiếu về trụ sở để làm việc.

Kết quả điều tra của công an xác định, lúc 0h15 ngày 8/3, bà Đ.T.T (SN 1987) sau khi xuống máy bay từ Hà Nội vào TPHCM, đã ra khu vực cổng số 2 nhà ga T3 để đặt xe về nhà. Tại đây, sau khi hỏi giá, bà T. nhận thấy Hiếu có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên không tiếp tục thuê xe và di chuyển sang khu vực gần đó để chờ xe khác.

Cho rằng bà T. gọi xe nhưng không đi, Hiếu lớn tiếng chửi bới và có hành vi kéo hành lý của người phụ nữ ra giữa đường rồi đập phá. Sự việc chỉ dừng lại khi một số tài xế xe ôm và người dân đến can ngăn.

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Nổi bật

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý

CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý

08:25 , 22/03/2026
Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ lất phất

Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ lất phất

07:58 , 22/03/2026
Vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn ở TP.HCM: Bắt giữ nghi can, phát hiện hung khí trên nóc tủ đồ uống ở sân bay Tân Sơn Nhất

Vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn ở TP.HCM: Bắt giữ nghi can, phát hiện hung khí trên nóc tủ đồ uống ở sân bay Tân Sơn Nhất

07:36 , 22/03/2026
Tuyệt đối không gọi lại những số điện thoại có dấu hiệu này

Tuyệt đối không gọi lại những số điện thoại có dấu hiệu này

23:31 , 21/03/2026

