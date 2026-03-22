Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm miền Bắc và xuất hiện mưa to chuyển mùa?

Không khí lạnh đang giảm dần về cường độ và tần suất

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), từ nay đến hết tháng 3/2026, không khí lạnh hoạt động yếu, chỉ xuất hiện khoảng 1-2 đợt, chủ yếu gây ra mưa rào và dông ở khu vực miền Bắc, nhiệt độ ít biến động.

Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ (mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 35°C trở lên).

Sang tháng 4/2026, các đợt không khí lạnh không còn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta mà chủ yếu tác động gián tiếp, đẩy rãnh áp thấp gió mùa ở phía nam Trung Quốc xuống, gây các đợt mưa rào và dông ở Bắc Bộ.

Nhiệt độ trung bình từ tháng 4-6 trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN), riêng khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An trong tháng 4 nhiều khả năng có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5-1°C so với TBNN cùng thời kỳ. Từ tháng 7-9, dự báo nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc cũng phổ biến cao hơn từ 0,5-1°C.

Năm nay, nắng nóng đến sớm, kéo dài, gay gắt hơn năm 2025

Đầu tháng 3/2026, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) phát đi cảnh báo cho thấy khả năng cao El Nino hình thành vào cuối năm 2026, trong bối cảnh nền nhiệt toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục do biến đổi khí hậu. Do đó, năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục nằm trong nhóm những năm nóng nhất kể từ khi có số liệu quan trắc.

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), cho biết trị số chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (NINO3.4) cho thấy trạng thái La Nina yếu đang suy giảm dần. Dự báo ENSO sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 và bắt đầu nghiêng về pha nóng từ tháng 6 đến tháng 8.

Đối với Việt Nam, trong điều kiện ENSO chuyển pha và nghiêng về nóng cùng với tác động của biến đổi khí hậu, nắng nóng năm 2026 được dự báo có khả năng xuất hiện sớm, kéo dài hơn và gia tăng về cường độ so với trung bình nhiều năm, thậm chí gay gắt hơn so với năm 2025.

Trước mắt trong tháng 3, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại miền Đông Nam Bộ; khu vực Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Sang tháng 4/2026, nắng nóng gia tăng cường độ và mở rộng sang Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ; khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bắt đầu xuất hiện các đợt nắng nóng.

Từ cuối tháng 5/2026, nắng nóng mở rộng dần ra toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ tăng mạnh và duy trì cao điểm trong các tháng 6-8/2026.

Trong tháng 4 có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn lưu ý, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa - tập trung trong tháng 4-5.

Từ khoảng tháng 9/2026, nắng nóng có xu hướng suy giảm dần nhưng vẫn có thể xuất hiện các đợt nắng nóng muộn bất thường.