Từ 1/7, hàng triệu người tham gia bảo hiểm y tế sắp được hưởng thêm quyền lợi

Lương cơ sở vốn là thước đo quan trọng không chỉ trong việc tính toán thu nhập cho người lao động khu vực công mà còn quyết định nhiều quyền lợi an sinh xã hội. Theo quy định tại Nghị định 188/2025/NĐ-CP, nếu chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, người bệnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế đài thọ toàn bộ mà không phải đồng chi trả. Với mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng như hiện tại, mốc thanh toán 100% này đang dừng ở con số 351.000 đồng. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ đang đề xuất điều chỉnh tăng lương cơ sở thêm 8% từ ngày 1/7 tới đây, đưa mức lương này lên xấp xỉ 2.530.000 đồng/tháng.

Khi chính sách này được thông qua, ngưỡng chi phí khám chữa bệnh được miễn phí hoàn toàn sẽ tăng lên mức 379.500 đồng, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho những người thường xuyên đi khám các bệnh lý thông thường.

kham-bhyt-1646036133839231549019

Bên cạnh đó, sự biến động của lương cơ sở cũng kéo theo sự thay đổi tích cực trong mức thanh toán trực tiếp cho người bệnh. Luật Bảo hiểm y tế quy định cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán trực tiếp trong một số trường hợp đặc thù như khám tại cơ sở không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc đi khám không đúng quy định. Mức chi trả này được tính toán dựa trên chi phí thực tế nhưng bị giới hạn mức trần từ 0,15 đến 2,5 lần mức lương cơ sở tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Hiện tại, số tiền thanh toán tối đa đang dao động trong khoảng từ 351.000 đồng đến 5.850.000 đồng. Nếu kịch bản tăng lương cơ sở thành hiện thực vào tháng 7, mức trần thanh toán trực tiếp cho người dân sẽ được nới rộng, dự kiến dao động từ 379.500 đồng lên tới 6.325.000 đồng. Sự điều chỉnh đồng bộ này hứa hẹn mang lại những lợi ích thiết thực, đảm bảo tối ưu hóa quyền lợi cho người dân khi tham gia vào hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia.

Cách thao tác trực tiếp trên VNeID và VssID

Để sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID, bạn chỉ cần mở ứng dụng, hoàn tất đăng nhập và truy cập ngay vào mục Ví giấy tờ. Tại đây, bạn chọn tiện ích Thẻ BHYT, nhập mã bảo mật cá nhân (passcode) và hệ thống sẽ hiển thị mã QR cùng hình ảnh thẻ sắc nét để nhân viên y tế quét dữ liệu đăng ký khám bệnh. Quá trình này diễn ra chỉ trong vài giây, bảo mật và cực kỳ chính xác.

Đối với ứng dụng VssID, trải nghiệm người dùng cũng được tối ưu hóa khi bạn có thể đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản VNeID. Ngay tại giao diện chính, mục Thẻ BHYT luôn sẵn sàng để bạn nhấn vào và lấy mã quét. Nếu cần thực hiện các thủ tục hưởng trợ cấp, chốt sổ hay kiểm tra lịch sử đóng bảo hiểm, bạn chỉ cần truy cập vào mục Quá trình tham gia trên ứng dụng. Toàn bộ dữ liệu điện tử tại đây đóng vai trò như một cuốn sổ BHXH hoàn chỉnh, được pháp luật công nhận để giải quyết quyền lợi cho bạn nhanh chóng nhất.

Lưu ý: Luôn đảm bảo điện thoại của bạn có kết nối internet ổn định để các thao tác trích xuất và hiển thị dữ liệu không bị gián đoạn.



